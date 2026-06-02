Olay, saat 11.30 sıralarında Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi'nde meydana geldi. İnşaatın temel kazısı sırasında göçük oldu, işçilerden E.Ö. toprak altında kaldı. Durumu fark eden çalışma arkadaşları, E.Ö.'yü kısa sürede bulunduğu yerden çıkararak kurtardı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

E.Ö., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. E.Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.