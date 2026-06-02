Bakan Vedat Işıkhan, İsviçre ziyareti kapsamında Türk toplumunun temsilcileriyle önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin açıklamada bulunan Işıkhan, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının ihtiyaç ve beklentilerini dinlediklerini belirtti.

Işıkhan paylaşımında, “İsviçre’de, Türk Sivil Toplum Kuruluşları'nın temsilcileriyle bir araya geldik. Vatandaşlarımızın sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda taleplerini değerlendirdik” ifadelerini kullandı.

Yurt Dışındaki Vatandaşlara Destek Mesajı

Bakanlık olarak yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik hizmetlerin sürdüğünü vurgulayan Işıkhan, “Yurt dışındaki birimlerimiz ve personellerimizle üzerimize düşen her alanda görevlerimizi yerine getirmek için gayretle çalışıyoruz” dedi.

Toplantıda, Türk vatandaşlarının çalışma hayatı, sosyal güvenlik hakları ve toplumsal yaşamla ilgili taleplerinin ele alındığı öğrenildi.

Ev Sahiplerine Teşekkür

Vedat Işıkhan, programın düzenlenmesinde katkı sağlayan isimlere de teşekkür ederek, Bern Büyükelçisi Şebnem İncesu, Zürih Başkonsolosu Fazlı Çorman ve İsviçre Türk Toplumu (İTT) Genel Başkanı Suat Şahin’in ev sahipliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İsviçre’deki temaslarını sürdüren Bakan Işıkhan’ın, Türk toplumunun temsilcileriyle gerçekleştirdiği görüşmelerde yurt dışında yaşayan vatandaşların sorunları ve çözüm önerileri üzerine değerlendirmelerde bulunduğu belirtildi.

İsviçre’de, Türk Sivil Toplum Kuruluşları’nın temsilcileriyle bir araya geldik. Vatandaşlarımızın sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda taleplerini değerlendirdik.



Bakanlık olarak yurt dışındaki birimlerimiz ve personellerimizle üzerimize düşen her alanda görevlerimizi yerine… pic.twitter.com/U4WRDpTWl9 — Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) June 1, 2026