Ankara'da 6 aylıkken ailesi ile geçirdiği trafik kazasının ardından felç kalan Zeynep Sena Saran, bel dengesi olmadan ve ellerini kısıtlı kullanarak yaşamını sürdürdü. Spor yapmak istemesi ile kendisine uygun branş arayışına giren Saran, 13 yaşında okçuluğa yöneldi. Gençlik ve Spor Bakanlığı aracılığıyla Gazi Okçuluk Kulübü Kurucusu ve Milli Takım Antrenörü Oğuzhan Polat'a ulaşan Saran, kulüpte okçuluk eğitimlerine başladı. Antrenmanlarla birlikte gövde kontrolü ve bel dengesinde gelişim sağlayan Saran, ellerini daha etkin kullanmaya başladı. Günlük yaşamındaki bazı ihtiyaçlarını daha bağımsız karşılayabilir hale gelen Saran, aynı dönemde müsabakalara katılmaya başladı. 2025 yılında milli takıma seçilen Saran, ilk uluslararası organizasyonu olan 2025 Gwangju Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda dünya 7'ncisi oldu. Saran, yine aynı yıl içinde Antalya'da düzenlenen Para Okçuluk Türkiye Kupası'nda bireysel olarak altın madalya kazandı. Son olarak İtalya'nın Roma kentinde düzenlenen 2026 Avrupa Para Okçuluk Şampiyonası'na katılan Saran, burada bireysel kategoride 4'üncü, takım kategorisinde ise 2'nci sırada yer alarak gümüş madalyaya uzandı.

'OKÇULUK SAYESİNDE FİZİĞİMİ VE MENTALİTEM GELİŞTİ'

Saran, çocukluğunda sporcu olmayı hayal ettiğini belirterek, 'Daha sonra ablama bu hayalimden bahsettim. Araştırmaya başladık ve sanal medyada dolaşırken milli para okçu Gizem Girişmen'e denk geldik. Gizem Abla'yı görünce 'Benim gibi tanı almış bir insan okçuluk yapabilir mi?' diye sorgulamaya başladım. Sonrasında Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ulaştık ve bize 'Gazi Okçuluk Spor Kulübü'nün kurucusu Oğuzhan Polat Hoca'mı önerdiler. Ve biz Oğuzhan Hoca'yı aradık. Böylelikle hikayem başlamış oldu. Duygusal olarak ben çok içine kapanık bir insandım. Çünkü küçüklüğümde de okulda olsun, arkadaş çevresinde olsun hep zorbalıklara maruz kaldım. Ama okçuluğun içine girince ve kendim gibi insanları tanıyınca durumun daha farklı olduğunu ve dünyada tek olmadığımın farkına vardım ve öz güvenim gelişti. Fiziksel olarak buraya geldiğimde bel dengem dahi sıfırdı ve ellerimi dahi çok iyi kullanamıyordum. Şu an bel dengem, ellerim ve mantalitem daha gelişti' diye konuştu.

'DAHA İYİ OLACAĞIMA İNANIYORUM'

Türkiye'de düzenlenen şampiyonalarda 2 gümüş ve 2 altın madalya kazandığını söyleyen Saran, 'İlk başladığımızda bel dengem hiç yoktu; yayı çekemiyordum. Hocamızla beraber tecrübe kazanıyoruz ve hocalarıma güveniyorum. Aslında bütün mesele güvende başlıyor. Ben onlara çok güvendiğim için buralara kadar gelebildim. Günde 4 saat antrenman yapıyoruz, sadece bir gün iznim var. En son gittiğimiz 2026 Avrupa Para Okçuluk Şampiyonası'nda takım olarak Nurşah Koçyiğit ile beraber 2'nciliğimiz var. Bireyselde de 4'üncülük var. Bir puan farkla kaybettik ama olsun yola devam. İlerleyen süreçlerde daha iyi olacağıma inanıyorum' dedi.

'HEDEFİM 2028 LOS ANGELES OLİMPİYATLARI'

Okçuluğa başladıktan sonra büyük değişimler yaşadığını kaydeden Saran, 'Spora başlarken ablamın ve babamın bana güveni sonsuzdu. İnsanların kafasında, 'Zeynep günlük hayatında çoğu şey yapamıyorken kendisinden büyük bir yayı nasıl kaldıracak ve nasıl atacak' gibi bu sorular oldu. Özellikle annemin güvenini kazanmak çok zor oldu. Çünkü beni hala o hasta halimdeki Zeynep olarak gördüğü için bana güvenmesi 5 yılımızı aldı. Şu an ben kamplara tek başıma gidiyorum ve tek başıma kalıyorum. Her ihtiyacımı kendim hallediyorum. İnsanların bir şeyler yapacağıma inanması uzun bir süreç aldı. Ben kendime güvendiğim için çevredeki insanları da kendime inandırdım. Benim gibi tanı alan arkadaşlara örnek olabildiysem ne mutlu bana. Hedefim, 2028 Los Angeles Olimpiyatları. Orada, İstiklal Marşı'mızı gururla okutmak ve büyük bir gururla bayrağımızı dalgalandırmayı çok istiyorum' diye konuştu. (DHA)