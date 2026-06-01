Paris Trabzonlular Derneği tarafından organize edilen geleneksel Paris Karadeniz Yayla Festivali'nin 10'uncusu, Epinay-sur-Seine kentinde düzenlendi. Kemençe seslerinin yükseldiği, yöresel lezzetlerin Paris'e taşındığı festivale; Türkiye Paris Başkonsolosu Kerem Yılmaz, Paris Büyükelçiliği Müsteşarı Atakan Ezgü, Paris Trabzonlular Derneği Başkanı Bülent Cumur, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Gürkan Üçüncü, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Murat Öztürk, Epinay-sur-Seine Belediye Başkan Yardımcısı Mohammed Cherfaoui'nin yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.

SANATÇILARLA KARADENİZ COŞKUSU

Yabancı misafirlerin yoğun katılım gösterdiği festival, gurbetçilerin sıla hasretini coşkulu kültür şölenine dönüştürdü. Sanatçılar Gökhan Sağgül, Mert Sirkeci, Yasin Şekerci ve Enes Çabuk'un sahne aldığı etkinlikte, Fransa'da yetişip, küçük yaşta kemençeye gönül veren Uğur Öztürk de performansıyla beğeni topladı.

RENKLİ GÖRÜNTÜLER OLUŞTU

Yöresel lezzetlerin tanıtıldığı, stantların yer aldığı festivalde, Karadeniz türküleri eşliğinde dev horon halkaları da kuruldu. Festival, gurbetçiler ve Fransız misafirlerin el ele oynadığı coşkulu horon gösterileriyle devam etti. Türk bayraklarıyla donatılan festival alanı, Karadeniz'in yayla şenliklerini andırırken; gurbetçi kadınların yöreye özgü kıyafetlerle horona durması renkli görüntüler oluşturdu.

'BU DAYANIŞMA FRANSA'DA TAKDİR GÖRÜYOR'

Türkiye'nin Paris Başkonsolosu Kerem Yılmaz, Trabzonluların dayanışmasının Fransa'da övgü topladığını belirterek, 'Hepinizle bugün burada, Trabzon'u, Karadeniz'i, vatanımızı yaşıyoruz; büyük mutluluk duyuyoruz. Fransızlar da kültürümüzün çeşitli öğelerini tanıma fırsatı buluyor. Bu anı paylaşıyor olmaktan çok mutluyuz. Trabzonlular Derneğimiz, aktif bir derneğimiz. Kermesler, şenlikler ve Trabzon geceleri düzenliyorlar. Onların da bir tabiri var; 'Bize her yer Trabzon.' İyi ki varlar. Halkımızın, milletimizin eli açık. Misafir etmekten çok memnun oluyorlar. Bu dayanışma, misafirperverlik Fransa'da takdir görüyor. Çalışkanlıkları ve uyumlarıyla da biliniyorlar. Birçok Fransız dostumuz var. Birlikte ve bir arada yaşama kültürümüze de çok güzel bir örnek oluyor. Memleketin havalarını yaşamış oluyoruz ve tabii mutlu da oluyoruz' dedi.

'HER ŞEYİ TRABZON İÇİN YAPIYORUZ'

Paris Trabzonlular Derneği Başkanı Bülent Cumur, Trabzonspor'la özdeşleşen 'Bize Her Yer Trabzon' mottosunu Avrupa'nın kalbine kazıdıklarını söyleyerek, kültürel miraslarını geleceğe taşımayı amaçladıklarını ifade etti. Fransa genelinde 8 bin, Paris kentinde ise 4 bine yakın Trabzonlunun yaşadığını aktaran Cumur, 'Paris Trabzonlular Derneği, Trabzon ve Türk kültürünü Paris'te tanıtmaya çalışıyoruz. Bunun içerisinde horon, folklor, kültür sanat resim karikatür gibi aklınıza gelebilecek olan her şeyi düzenliyoruz. Trabzon için yapamayacağımız hiçbir şey yok. Horonumuzu dünyanın her yerinde tanıtmaya devam ediyoruz. Bize her yer Trabzon. Afrika da Paris de bize Trabzon. Önemli olan Trabzon'u dünyaya tanıtmak. Her şeyden önce Trabzonluyuz. Trabzon'un kültürümüzle sanatımızla Paris'te yaşatabiliyorsak, ne mutlu bize. Her şeyi Trabzon için yapıyoruz. Trabzonspor şampiyon olduğu zaman, Eyfel Kulesi'ne bayrağı asan insanım. Bizim derneğimiz, bordo mavi boyanmıştır. Avrupa'da hiç olmayan, yapılmayan Atatürk büstü derneğimizin önüne dikilmiştir' diye konuştu.

BAŞKAN GENÇ'İN SELAMLARINI İLETTİ

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Üçüncü, Karadeniz kültürünün yurt dışında yaşatılmasının değerli olduğunu kaydetti. Gurbetçilere Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in selamlarını da ileten Üçüncü, 'Binlerce kilometre uzakta, burada Türkiye'mizin değerlerini beraberce yaşamaya ve yaşatmaya çalışıyoruz. Yayla şenliğimizin kutlu olmasını diliyorum' dedi.

'18 SENEDEN BERİ BURADA KÜLTÜRÜ YAŞATMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Paris Trabzonlular Derneği Başkan Yardımcısı Sinan Öztürk, '18 seneden beri burada kültürü yaşatmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda folklor hocasıyım. Fransa'da folkloru, Trabzon'un kültürünü, Karadeniz kültürünü en iyi şekilde yansıtmaya çalışıyoruz. Gençlerimizin kültür ve geleneklerimizi yaşatması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz' diye konuştu.

'FRANSIZLAR BİLE BİZE HEVES EDİYOR'

Festivale yöresel kıyafetiyle katılan Meryem Öztürk, 'Fransa'da şenlikteyiz. Biz nereye gidersek gidelim bize her yer Trabzon. Burada olmak çok güzel bir duygu. Şenliklere alıştık, çok seviyoruz ve izne gidemediğimizde her zaman geliyoruz. Herkes, Fransızlar bile heves ediyor. Kıyafetlerimizi görüyorlar, 'Gelenekleriniz ve bayramlarınız çok güzel' diyorlar. Şenliklerimizi de özeniyorlar. Buradan memleketimize selamlarımızı gönderiyoruz' dedi. Gurbetçi Uğur Öztürk ise 'Çok güzel kalabalık var. Bu sene farklı bir kalabalık oldu. Burada her kültürden insanlar var. Herkes geliyor bizi görüyor, onları buraya çektiğimiz için kendimizle gurur duymalıyız' diye konuştu. (DHA)