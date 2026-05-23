Trabzon'da yaşayan Dilek-Gökhan Kırca çifti, geçen yıl oyun oynarken dengesini kaybedip düşen oğulları Batu Kırca'yı, hastaneye götürdü. Düşmeye bağlı tedavisinin yanı sıra yapılan kapsamlı kontrollerde Batu Kırca'ya 'yolk sac tümörü' tanısı konuldu. Tetkikler sonrası ameliyata alınan Batu, ardından kemoterapi ve fizik tedavi süreci yaşadı. Yaklaşık 1 yıl süren kanser tedavinin ardından sağlığına kavuşan Batu'nun ailesi, bu süreçte LÖSEV ile tanıştı. Vakıf ekipleri, tedavi boyunca yakından ilgilendiği aileye düzenli olarak destek sağladı. LÖSEV görevlileri, zorlu tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan Batu Kırca'yı evinde moral ziyaretinde bulundu. Ekipler, yakından ilgilendiği Batu ile oyunlar oynayıp, keyifli vakit geçirmesini sağladı.

'DESTEKLER ZAMAN GEÇTİKÇE İLAÇ GİBİ GELİYOR'

Dilek Kırca, tedavi sürecinin oldukça ağır geçtiğini, LÖSEV'in hem maddi hem manevi desteğinin kendileri için anlamlı olduğunu söyleyerek, 'Oğlum Batu'daki hastalık doğuştan varmış. Aslında düşmesi sonucunda şans eseri öğrendik. Tabii ki zor bir süreç oldu. Öğrenmek, şokunu atlatmak zordu. Önce büyük bir ameliyat sonrasında kemoterapi süreci oldu. Biz bu süreçte LÖSEV'in sadece lösemililer ile ilgili yardımları olduğunu düşünüyorduk. Tam aksine bu tür hastalıklardaki insanlara ellerini uzatıyorlarmış. O dönem, 'Çocuğum iyileşsin başka bir şey istemiyorum' gözüyle bakıyorsunuz. Zaman geçtikçe ilaç gibi geliyor. 'Dilek Hanım nasılsınız, bir şey ihtiyacınız var mı? Batu nasıl?' diye sormak için iki günde bir arıyorlar. Sürekli arandım ve soruldum. Maddi olarak her ay destekleri oldu. Ev ziyaretlerinde bulundular ve Ramazan ayında bizi yalnız bırakmadılar. Büyük destekçimiz oldular. Hastalığı geçen yıl öğrendik. Hem evladım, hem de yaşı küçük. Geçirdiği operasyon çok büyük bir operasyondu. Düşme sonucunda tümörün şişip patlaması ve cerrahların onu kurtarması derken yarası iyileşmedi ve tekrar bir ameliyat sürecimiz oldu. Oturup, yürüyemedi ve fizik tedavi aldık. 8 ay boyunca hepsini yaşadık ve zordu. Şu an binlerce kez şükürler olsun. Gerçekten evladımız güçlü ve inatçıydı. O olgunluğunu ailecek gördük. Rabb'im şifasını verdi' dedi.

'LÖSEV' İYİ Kİ HAYATIMIZA DOKUNMUŞ'

Kırca, LÖSEV'e yapılan bağışların boşuna gitmediğini söyleyerek, 'Çocuğun o süreçte yememesi, yediğini çıkarmak istemesi, saç dökülmesi ve çeşitli yaralar çıkarmasıyla uğraşıyorsunuz ama o an telefonun ucunda tanımadığın birinin araması ve sorması çok güzel bir şey. LÖSEV ilk 4 ay bize maddi olarak büyük yardımlarda bulundu. Bu bayram kurban kesemedik, çocuğumuz sağlıklı olsun ama kapımızı çalıp 'biz geldik, buradayız' demeleri büyük bir nimet. LÖSEV'i iyi ki tanımışım iyi ki hayatımıza dokunmuşlar. Bu süreçte olanlar ve bağış yapanlar için, inanın bağışlarınız boşa gitmiyor. İnanın, sizi hiçbir zaman mağdur etmiyorlar ve unutmuyorlar. Kendim yaşadım gördüm. Tüm çocukların gülümsemesine yardımcı oluyorlar. Sürekli dua ediyorum. Kim ettiyse bir lira, bin defa geri dönsün' ifadelerini kullandı.

'TÜM KANSER ÇEŞİTLERİNE YAKALANAN İNSANLAR İÇİN HİZMET EDİYORUZ'

LÖSEV Samsun Halka İlişkiler Sorumlusu Bilge Çakır da LÖSEV'e yapılan bağışlarla kanser hastalarının tedavilerine destek olduklarını belirterek, 'LÖSEV, 1998 yılında Doktor Üstün Ezer tarafından kuruldu ve o günden bugüne kanser hastaları için çalışıyoruz. Önce lösemili çocuklar için kurulmuştu ama bugün tüm kanser çeşitlerine yakalanan insanlar için hizmet ediyoruz. Maddi ve manevi destekleri ulaştırıyoruz. Kanser hastalığının maddiyatı çok yüksek oluyor. İnsanlar bu hastalığa yakalandığı zaman ne yapacaklarını bilemiyorlar. Bu bağışlarla hastaların tedavilerine destek oluyoruz. Yanlarında olup psikolojik destek de veriyoruz. Hem tedavi sürecinde hem de tedavi sonrasına maddi, ayni ve manevi desteklerimizi iletiyoruz. Moral motivasyon çok önemli. Hastalık sonrası anne babaları da yalnız bırakmıyoruz. Anne baba iyi olursa çocuk iyi olur. Trabzon'da da kontrolü devam eden hastamız var. Sosyal hizmet ekibimiz ev ziyaretleri gerçekleştiriliyorlar. Kurban Bayramı öncesinde aileye kırmızı et desteğinde bulunarak Batu ile oyunlar oynayıp vakit geçirdik' diye konuştu. (DHA)