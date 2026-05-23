Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve belediyeye bağlı iştirak şirketlerine yönelik çeşitli iddialar inceleniyor.

Soruşturma kapsamında Muhittin Böcek, 5 Temmuz’da gözaltına alındıktan sonra aynı gün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak görevinden uzaklaştırılmıştı.

İddialar arasında belediye iştiraki ANSET’e yönelik “rüşvet” ve “irtikap” suçlamaları ile Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) ve iştirak şirketi ALDAŞ üzerinden toplam 399 milyon 507 bin TL kamu zararı oluştuğu öne sürülüyor.

Ev hapsi kararı verildi

Dosya kapsamında tutukluluk halinin devamı yönünde değerlendirme yapılırken, Muhittin Böcek’in avukatlarının yaptığı itiraz mahkeme tarafından değerlendirildi.

Mahkeme heyeti, ASAT ve ALDAŞ dosyasına ilişkin tutukluluk tedbirini kaldırarak Böcek hakkında ev hapsi uygulanmasına karar verdi.

Diğer dosyalarda tutukluluk devam ediyor

Alınan yeni karara rağmen Muhittin Böcek’in, belediyeye bağlı iştirak şirketlerle ilgili diğer soruşturma dosyalarında tutukluluk halinin sürdüğü belirtildi.

Soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği ve yeni gelişmelerin yargı süreci kapsamında şekilleneceği ifade ediliyor.