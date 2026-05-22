Özgür Özel, Genel Merkez’de düzenlediği basın toplantısının ardından seçim otobüsü üzerinden partililere ve vatandaşlara seslendi. Özel, “Hiçbir yere gitmiyorum” diyerek mücadele vurgusu yaptı.

“Baba Ocağına Sahip Çıkıyoruz”

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi önünde toplanan kalabalığa hitap eden Özel, örgütlerin gerekli planlamayı yaptığını belirterek partiyi koruma ve sahip çıkma çağrısında bulundu.

Özel, “Baba ocağına sahip çıkmak için nöbetteyiz, direnişteyiz. Tehlike ortadan kalkana kadar bu binadayım, odamdayım, hiçbir yere gitmiyorum” ifadelerini kullandı.

“Mücadele Kişisel Değil, Demokratik Bir Süreçtir”

Özgür Özel, sürecin kişisel bir mücadele olmadığını vurgulayarak, amaçlarının partinin geleceğine ve ülkenin demokratik yapısına sahip çıkmak olduğunu söyledi.

“Sarayın muhalefeti olmadık, olmayacağız” diyen Özel, CHP’nin iktidar hedefiyle hareket ettiğini belirtti.

“Gerekirse Hayatı Durduracağız” Çıkışı

Konuşmasında sert ifadeler de kullanan Özel, gençlerin çağrılarına değinerek geniş tabanlı bir mücadele mesajı verdi.

Özel, “Meydanların gücünü göreceksiniz. Gerekirse hayatı durduracağız, gerekirse tüketimden gelen gücümüzü kullanacağız” dedi.

“Demokratik Tepki” Vurgusu

Özel, eylemlerde güvenlik güçlerine saygı gösterilmesi gerektiğini ancak “kanunsuz uygulamalara karşı demokratik direnişin süreceğini” ifade etti.

Konuşmasının sonunda “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz” sözleriyle birlik çağrısı yaptı.