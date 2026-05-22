Mersin’de polis ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu durdurulan bir araçta 317 bin 285 adet sentetik ecza ele geçirildi. Uyuşturucu maddeyle yakalanan şüpheli Y.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Narkotik Ekiplerinden Planlı Operasyon

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticaretine yönelik çalışma başlatıldı.

Akdeniz ilçesinde bir araçta yüklü miktarda sentetik ecza bulunduğu bilgisine ulaşılması üzerine ekipler teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi.

Araçta 317 Bin 285 Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Polis ekiplerince durdurulan araçta yapılan aramada 317 bin 285 adet sentetik ecza ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan Y.K. emniyete götürüldü.

Şüpheli Tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.K., çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.