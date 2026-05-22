Sıfır Atık Vakfı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında, Türkiye’nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31’inci Taraflar Konferansı (COP31) sürecine yönelik ortak projelerin tanıtım toplantısı düzenlendi. Sıfır Atık Vakfı ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa, Osman Aşkın Bak, Samed Ağırbaş ve çok sayıda davetli katıldı.

Samed Ağırbaş: Sıfır Atık Küresel Bir Harekete Dönüştü

Programın açılış konuşmasını yapan Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, 2017 yılında başlayan sıfır atık hareketinin bugün 193 ülkede karşılık bulan küresel bir dönüşüme dönüştüğünü söyledi.

Ağırbaş, Emine Erdoğan öncülüğünde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 30 Mart’ın “Uluslararası Sıfır Atık Günü” ilan edildiğini hatırlatarak, Birleşmiş Milletler bünyesinde kurulan Sıfır Atık Danışma Kurulu’nun başkanlığını da Emine Erdoğan’ın yürüttüğünü ifade etti.

Bu yıl Türkiye’nin iki önemli uluslararası organizasyona ev sahipliği yapacağını belirten Ağırbaş, 5-7 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Sıfır Atık Forumu’na dünyanın 183 ülkesinden katılım beklendiğini kaydetti. Forumda sıfır atık konularının tüm boyutlarıyla ele alınacağını belirten Ağırbaş, daha yaşanabilir, adil ve sürdürülebilir bir dünya hedefiyle çalıştıklarını vurguladı.

“COP31’de Dünyanın Geleceği İçin Kritik Kararlar Bekleniyor”

COP31 kapsamında dünyanın 193 ülkesinden temsilcilerin Antalya’da bir araya geleceğini söyleyen Ağırbaş, konferansta iklim krizine yönelik kritik kararların alınmasının beklendiğini ifade etti.

Geçtiğimiz ay Kenya’nın başkenti Nairobi’de gerçekleştirdikleri çalıştaya değinen Ağırbaş, dünyada açlık, susuzluk ve sağlıklı gıdaya erişim sorunlarının derinleştiğine dikkat çekti. Ağırbaş, “2026 yılında dünyanın bir tarafında obezite ilaçları tartışılırken diğer tarafında insanlar açlık ve susuzluk nedeniyle hayatını kaybediyor” dedi.

Bakan Osman Aşkın Bak: Gençliğin Enerjisini Çevre İçin Kullanacağız

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise Emine Erdoğan’ın himayelerinde yürütülen sıfır atık vizyonunu gençlerin enerjisiyle daha da büyütmek istediklerini söyledi.

Bakanlık ile Sıfır Atık Vakfı arasında imzalanan protokol kapsamında öğrenci yurtları, gençlik merkezleri ve gençlik kamplarında çeşitli çevre projeleri yürütüldüğünü belirten Bak, Türkiye genelindeki yaklaşık 580 gençlik merkezi ve 50’ye yakın gençlik kampında milyonlarca gence ulaştıklarını ifade etti.

Çevrenin korunmasının atık yönetiminden geçtiğini vurgulayan Bakan Bak, gençlerin çevre bilinci konusunda oldukça duyarlı olduğunu belirterek, “Gençliğin enerjisini gönüllülüğün gücüyle birleştirerek uluslararası bir iklim hareketine dönüştürmeyi hedefliyoruz” dedi.

Üniversitelilere Sıfır Atık ve Çevre Projesi Çağrısı

Üniversite kulüplerine yönelik destek projelerine de değinen Bakan Bak, ÜNİDES kapsamında çevre, doğa, enerji ve sürdürülebilirlik alanlarında özel çağrılar yapılacağını açıkladı.

Bak, üniversiteli gençlerin sıfır atık ve çevre alanındaki projelerinin destekleneceğini belirterek, COP31 sürecinde güçlü bir gençlik katılımı oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.