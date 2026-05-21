Mutlak Butlan kararından sonra CHP Genel Merkezinde basın toplantısı yapan Özgür Özel, gazetecilerin “Kemal Kılıçdaroğlu aradı mı” diye sordu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisini aradığını, ancak geri dönmediği belirterek” Dönüp de ne konuşacağız. Sayın Kılıçdaroğlu’nun AKP yargısı eliyle koltuğa döneceğini hayal bile etmek istemem” diye konuştu.

Erdoğan’ın, milleti adaysız, partisiz, seçeneksiz, lidersiz bırakma çabası içinde olduğunu ifade eden Özgür Özel. “CHP tüm darbecilere karşı dimdik ayaktadır.” diye konuştu.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle oldu:

“SUÇUMUZ CHP’Yİ İKTİDAR YAPMAK”

“Biz AK Parti'nin esas çomağını orada soktuk. Ne bizim suçumuz? bizim suçumuz 47 yıl sonra partiyi birinci parti yapmak, kurulduğu günden bu yana AKP'yi llk kez yenmek! Bizim suçumuz, emeklinin, asgari ücretlinin umudu olmak.

-Demokrasi sandıkla gelenin sandıkla gitmesidir. Göstermelik kurultay yapanlar, demokrasiyi güya savunanlar, bir kere kaybettiler, milli iradeyi yerle bir ettiler. Birileri bizim kurultayı kazanmamızı da hazmetmedi. Bir diğerleri yerel seçimi kazanmamızı hazmetmediler. Müesses nizamın kazanmasını istediklerinin kazanmasına alışık olanlar; müesses nizama itiraz edenlerin zaferiyle hiçbir zaman barışamadılar, hiçbir zaman bunu hazmedemediler. Milletin kararına savaş açmayı seçtiler. Siyaset üretemeyince yargı kollarını devreye soktular.

-Bize sağdan soldan Ekrem'i, mücadeleyi bırak. Ankara'ya dön, Ankara merkezi siyaset yap. Partinin başında otur. Oturmadık o koltukta. Oturmayacağım o koltukta. Oturmayacağım koltuk; mutlu, mesut, güvenli, muhalefet liderliği koltuğu. Ben bu koltuğu reddediyorum. Konforlu muhalefet partisi genel başkanlığı koltuğunu reddediyorum. Saray'ın icazetiyle, yargısının açtığı yolla o koltukta oturmadım, oturmam kimse oturmamalıdır. Bu millet kendisine rağmen kimseyi o koltukta oturtmaz."

“YSK’YA BAŞVURACAĞIZ”

Siyasi partiler demokrasilerin vazgeçilmez unsurudur. Siyasi partileri ayakta tutan üyeleri delegeleri, kongreleri ve kurultaylarıdır. Bu kararla hiçbir partinin kongresinin artık bir garantisi kalmamıştır. Artık hiçbir siyasinin koltuğunda güvenle oturmaması demektir. Mücadele edilen meselenin kendisi budur. İlk itirazımızı tedbir kararının kaldırılması için süresi içinde yaptık. Yarın YSK’ye başvuracağız. Yargıtay’a tedbirin durdurulması için yaptığımız başvuruların en hızlı şekilde ele alınıp, kendi sorumluluğuna sahip çıkmasını bekliyoruz."

“TELEFONUNA DÖNMEDİM”

Yoğun bir toplantı, sonra partilerden ziyaretler vardı. Arayanlar arasında Kılıçdaroğlu var. Henüz dönmedim. Dönüp de ne konuşacağız. Bugün zaten yargı kararına saygılıyız diyen bir vekili disipline vermişiz. Sayın Kılıçdaroğlu’nun AKP yargısı eliyle koltuğa döneceğini hayal bile etmek istemem. Bu gece bu psikoloji içinde o telefona dönmenin manası olmaz. Bu telefon o kararla uzlaşmaysa öyle bir şey olmaz. Elbette bir şekilde telefonuna dönülecek. Bir butlan kararını meşru görmesini beklemesini beklemem. Ben genel merkezdeyim. Bundan sonra gecesiyle gündüzüyle genel merkezdeyiz.