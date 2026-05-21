Zafer Partisi, CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı ile İstanbul İl Kongresi hakkında verilen “mutlak butlan” kararının ardından olağanüstü toplandı.

Partiden yapılan “Basına ve Kamuoyuna” başlıklı açıklamada, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36’ncı Hukuk Dairesi’nin, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihli 38’inci Olağan Seçimli Kurultayı ile 8 Ekim 2023 tarihli İstanbul İl Kongresi’nin “kesin hükümsüzlük” kapsamında değerlendirilmesine karar verdiği belirtildi.

Açıklamada, bu karar doğrultusunda söz konusu tarihten sonra yapılan olağan ve olağanüstü kurultaylarda alınan kararların da iptal edildiği ifade edildi.

Özdağ Ankara’ya Dönüyor

Kararın ardından Zafer Partisi Başkanlık Divanı ve Genel İdare Kurulu’nun olağanüstü toplandığı belirtilirken, Antalya programını yarıda kesen Ümit Özdağ’ın karayoluyla Ankara’ya hareket ettiği kaydedildi.

Parti açıklamasında, Özdağ’ın Ankara’da ilk olarak CHP Genel Merkezi’ni ziyaret edeceği ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşeceği duyuruldu.

“Demokrasiye Karşı Bir Karar” Değerlendirmesi

Zafer Partisi açıklamasında, son dönemde CHP’li belediyelere yönelik yargı süreçlerine de dikkat çekilerek, Türkiye’de “düşman ceza hukuku uygulamalarının genişlediği” savunuldu.

Kararın yalnızca ana muhalefet partisini değil, “çağdaş demokratik siyaseti ve hukukun üstünlüğünü” hedef aldığı öne sürülen açıklamada, gelişmelerin yakından takip edildiği belirtildi.

Basın Toplantısı Duyuruldu

Zafer Partisi, gelişmelere ilişkin ayrıntılı açıklamanın 22 Mayıs 2026’da düzenlenecek basın toplantısında Ümit Özdağ tarafından yapılacağını açıkladı.