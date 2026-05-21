CHP’nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali ardından binlerce partili CHP Genel Merkezi'nin önünde birikmeye başladı.

CHP Genel Başkanı Özür Özel’in bir konuşma yapacağı için miting otobüsü partinin bahçesine getirildi.

Binlerce partili CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in konuşmasın beliyor ve hangi mesajları vereceğini merakla bekliyor.

Mutlak butlan kararının ardından CHP'den parti üyelerine gönderilen SMS ile Genel Merkez'de toplanmaları çağrısı yapılmıştı. Bunun üzerine CHP Genel Merkezi'nin etrafına polis barikatları getirilmeye başlandı.