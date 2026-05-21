Dilek İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “mutlak butlan” kararıyla birlikte milyonlarca yurttaşın sandıkta ortaya koyduğu iradenin göz ardı edildiğini ileri sürdü.

Paylaşımda, bu sürecin yalnızca bir siyasi yapıyı değil, toplumun demokratik tercihlerini de etkilediği ifade edildi.

“Siyasi Mücadele Mahkemeler Üzerinden Yürütülmemeli”

Açıklamada, siyasi rekabetin yargı üzerinden şekillendirilmesinin demokratik ilkelere uygun olmadığı belirtilerek, parti içi süreçlerin dış müdahalelerle yönlendirilmemesi gerektiği vurgulandı.

Cumhuriyet Halk Partisi’ne yönelik sürecin eleştirildiği paylaşımda, siyasi mücadelenin adil ve hukuki zeminde yürütülmesi gerektiği ifade edildi.

“Demokrasi İçin Kritik Bir Eşik”

Dilek İmamoğlu, yaşanan gelişmelerin demokrasi açısından ciddi bir kırılma oluşturduğunu belirterek, sürecin yalnızca bir parti meselesi olmadığını savundu. Açıklamada, hukukun bağımsızlığı ve demokratik düzenin korunmasının önemine dikkat çekildi.

“Egemenlik Milletindir” Mesajı

Paylaşımın sonunda “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” ifadesine yer veren Dilek İmamoğlu, demokratik iradeye sahip çıkma çağrısında bulundu.