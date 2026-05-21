CHP’ye mutlak butlan kararı verilmesi üzerine CHP ‘de Özür Özel’e muhalif olan Kılıçdaroğlu yanlısı milletvekilleri Kılıçdaroğlu’nun evine akın etmeye başladı.
Milletvekilleri ile görüşen Kılıçdaroğlu, önümüzdeki günlerde yapacakları çalışmalar hakkında görüşmelerde bulunduğu belirtildi.
Kemal Kılıçdaroğlu’nun evinin önünde bekleyen gazetecilere açıklamalarda bulunan CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat ve Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, "Bu kararı herkesin suhuletle karşılamasını temenni ediyorum. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bugün değil ama uygun gördüğü en uygun zamanda sizleri bilgilendirecektir" şeklinde konuştular.
CHP içinde Kılıçdaroğlu taraftarı milletvekilleri şunlar ;
1-Faik Öztrak
2-Gamze Akkuş İlgezdi
3- Deniz Demir
4-Hüseyin Aydız
5-Mahir Polat
6-Rıfat Nalbantoğlu
7-Semra Dinçer
8-Sevda Kılıç
9-Fazıl Kasap
10-Hasan Öztürkmen
11-Gürsel Erol
12-Orhan Sarıbal
13-Barış Bektaş
14 Rahmi Türeli
15-Ali Öztunç
16-Tuncay Özkan
17- Kadim Durmaz
18- İnan Alp- 20-Ali Karaoba