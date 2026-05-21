CHP’ye mutlak butlan kararı verilmesi üzerine CHP ‘de Özür Özel’e muhalif olan Kılıçdaroğlu yanlısı milletvekilleri Kılıçdaroğlu’nun evine akın etmeye başladı.

Milletvekilleri ile görüşen Kılıçdaroğlu, önümüzdeki günlerde yapacakları çalışmalar hakkında görüşmelerde bulunduğu belirtildi.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun evinin önünde bekleyen gazetecilere açıklamalarda bulunan CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat ve Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, "Bu kararı herkesin suhuletle karşılamasını temenni ediyorum. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bugün değil ama uygun gördüğü en uygun zamanda sizleri bilgilendirecektir" şeklinde konuştular.

CHP içinde Kılıçdaroğlu taraftarı milletvekilleri şunlar ;

1-Faik Öztrak

2-Gamze Akkuş İlgezdi

3- Deniz Demir

4-Hüseyin Aydız

5-Mahir Polat

6-Rıfat Nalbantoğlu

7-Semra Dinçer

8-Sevda Kılıç

9-Fazıl Kasap

10-Hasan Öztürkmen

11-Gürsel Erol

12-Orhan Sarıbal

13-Barış Bektaş

14 Rahmi Türeli

15-Ali Öztunç

16-Tuncay Özkan

17- Kadim Durmaz

18- İnan Alp- 20-Ali Karaoba

