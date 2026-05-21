Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde görev yapan asistan diş hekimlerinin, taban ek ödeme hesaplamalarında hafta sonlarının değerlendirilme biçimi nedeniyle ciddi mali kayıplar yaşadığı iddia edildi.

DİŞHEKSEN tarafından yapılan açıklamada, Sayıştay denetim bulguları gerekçe gösterilerek hafta sonlarının “çalışılmayan gün” olarak hesaplamaya dahil edilmesinin geçmişe dönük kişi borçlarına ve aylık ödemelerde önemli kesintilere yol açtığı belirtildi.

Sendikanın iddiasına göre, 2025 Ocak–2026 Şubat dönemini kapsayan 14 aylık süreç için personele borç çıkarılırken, bundan sonraki taban ek ödeme hesaplamalarında da hafta sonlarının çalışma dışı gün olarak değerlendirilmeye devam edilmesi nedeniyle asistan diş hekimlerinin aylık gelirlerinde 10 bin ila 15 bin TL arasında kayıp oluştu.

Açıklamada, hafta içi 40 saatlik mesaisini tamamlayan asistan diş hekimlerinin, kurumun hafta sonu kapalı olması nedeniyle “cezalandırıldığı” öne sürülerek uygulamanın hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğu savunuldu.

DİŞHEKSEN, hafta sonlarının hafta tatili kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, farklı fakültelerde farklı uygulamaların bulunmasının da eşitsizlik yarattığını ifade etti.

Sendika, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü ve Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığına çağrıda bulunarak şu talepleri sıraladı:

Hafta sonlarının çalışılmayan gün olarak değerlendirilmesine son verilmesi

Taban ek ödeme hesaplamalarının yeniden düzenlenmesi

Geçmişe dönük çıkarılan kişi borçlarının iptali

Yapılan ve planlanan kesintilerin durdurulması

Mali kayıpların giderilmesi

DİŞHEKSEN, sürecin takipçisi olacaklarını ve asistan diş hekimlerinin haklarını korumak için hukuki mücadeleyi sürdüreceklerini açıkladı.