Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı FOMGET Spor Kulübü Halk Dansları Topluluğu, Türk tasavvuf edebiyatının önemli isimlerinden Yunus Emre’nin hayatını konu alan “Selam” adlı dans tiyatrosunu Başkentlilerle buluşturdu.

Sanat ve Tasavvuf Aynı Sahneye Taşındı

HBV Itri Kongre Merkezi’nde sahnelenen gösteride, 60 dansçı ve 6 kişilik tiyatro ekibi yer aldı. Programda Yunus Emre’nin yaşamı, düşünce dünyası ve Anadolu irfanı dans, tiyatro ve müzikle harmanlanarak izleyicilere aktarıldı.

Sanatseverler, gösteri boyunca hem Anadolu’nun kadim kültürünü hem de Yunus Emre’nin sevgi ve hoşgörü temelli öğretilerini deneyimleme fırsatı buldu.

“Selam” Gösterisine Yoğun İlgi

Sevgi, insanlık ve hoşgörü mesajlarının ön plana çıktığı gece, izleyicilerden büyük beğeni topladı. FOMGET yetkilileri, gösteriye gösterilen yoğun ilginin doğru yolda ilerlediklerinin göstergesi olduğunu ifade etti.