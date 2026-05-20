Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, iki liderin telefon görüşmesinde hem ikili ilişkiler hem de uluslararası gündemde öne çıkan başlıklar değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, bölgede devam eden çatışma sürecinde ateşkesin uzatılması yönündeki kararın olumlu bir gelişme olduğunu ifade ettiği belirtildi. Erdoğan’ın ayrıca, sorunların diyalog ve uzlaşı temelinde çözülebileceğine inandığını vurgulayarak, yapıcı diplomatik girişimlerin desteklenmeye devam edeceğini söylediği aktarıldı.

“Suriye’de kalıcı istikrar bölge için önemli”

Görüşmede Suriye’de sağlanacak kalıcı huzur ortamının tüm bölge açısından kritik önemde olduğuna dikkat çeken Erdoğan, Türkiye’nin Suriye halkına yönelik desteğini sürdüreceğini dile getirdi.

Erdoğan ayrıca, Lübnan’daki mevcut durumun daha da kötüleşmemesi gerektiğini belirterek, bölgesel istikrarın korunmasının önemine işaret etti.

NATO Zirvesi hazırlıkları gündemdeydi

Telefon görüşmesinde, Ankara’da düzenlenmesi planlanan NATO Ankara Zirvesi hazırlıkları da ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin başarılı geçmesi için Türkiye’nin yoğun şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

San Diego’daki saldırı için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüşmede, geçtiğimiz günlerde San Diego kentindeki bir camiye yönelik gerçekleştirilen saldırı nedeniyle ABD Başkanı Trump’a taziyelerini ilettiği de belirtildi.

Erdoğan, hangi inanca yönelik olursa olsun tüm nefret suçlarının karşısında olduklarını vurgulayarak, dini hedef alan saldırıların kabul edilemez olduğunu ifade etti.