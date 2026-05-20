Edirne’de tarihi dokusuyla dikkat çeken Terziciler Çarşısı, kapsamlı restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden hizmete açıldı. Kent merkezindeki en eski ticaret noktalarından biri olarak bilinen çarşıda düzenlenen açılış törenine Yunus Sezer, Filiz Gencan, kurum temsilcileri ve esnaf katıldı.

Geçtiğimiz yıl ağustos ayında başlatılan restorasyon çalışmaları kapsamında sokakta bulunan 30 tescilli yapının yanı sıra çevredeki 22 yapı da yenilendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı desteğiyle yürütülen çalışmalar yaklaşık 9 ayda tamamlandı.

“Edirne dünya çapında cazibe merkezi olacak”

Açılışta konuşan Vali Yunus Sezer, restorasyonun esnafın talebi üzerine hayata geçirildiğini belirterek, tarihi çarşının yeniden canlandırılmasının şehir için önemli bir adım olduğunu söyledi.

Sezer, Edirne’nin sahip olduğu tarihi ve kültürel mirasla uluslararası ölçekte dikkat çeken bir şehir haline geleceğini ifade ederek, Selimiye Camii, tarihi çarşılar ve Karaağaç bölgesiyle birlikte kentin turizm potansiyelinin daha da güçleneceğini dile getirdi.

Tarihi kimlik korunarak yenilendi

Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi İsmet Osmanoğlu ise Terziciler Sokağı’nın Osmanlı döneminden bu yana şehrin ticari ve kültürel yaşamında önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Osmanoğlu, restorasyon sürecinde yapı cepheleri, sokak dokusu ve tarihi çevre bütünlüğünün bilimsel koruma ilkeleri doğrultusunda ele alındığını belirterek, çalışmanın hem şehir estetiğine hem de kültürel sürekliliğe katkı sunduğunu ifade etti.

“Edirne turizmde yeni bir döneme giriyor”

Filiz Gencan da tarihi çarşının yeniden ihya edilmesinin kent turizmine önemli katkı sağlayacağını söyledi. Edirne’nin her geçen gün daha fazla ziyaretçi ağırladığını belirten Gencan, tarihi yarımadada sürdürülen çalışmalarla birlikte şehrin yeni bir dönüşüm sürecine girdiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından kurdele kesildi. Açılış sonrası çarşıyı gezen heyet, esnafla sohbet ederek yenilenen alanı inceledi.