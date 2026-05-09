Edirne’de bulunan Bulgar Ortodoks Sveti Georgi Kilisesi’nde isim günü nedeniyle düzenlenmesi planlanan ayin, Bulgarca yerine Yunanca yapılacağı belirtilince iptal edildi. Yaşanan anlaşmazlık sonrası kilisede sadece dua okunurken, ayin gerçekleştirilemedi.

Kilisenin isim günü kapsamında Bulgar Ortodoks Hristiyanlar sabah saatlerinde Sveti Georgi Kilisesi’nde toplandı. Planlamaya göre ayinin Bulgarca yapılması beklenirken, İstanbul’dan gelen Yunan Metropolit Amfilohios’un gönderdiği papazlar aracılığıyla ayinin Yunanca yapılacağı bildirildi.

Bulgar cemaati karara tepki gösterdi

Karara Bulgar Ekzarhlığı Ortodoks Kilisesi Vakfı Yönetimi tarafından itiraz edilmesi üzerine taraflar arasında tartışma yaşandı. Anlaşmazlık nedeniyle ayin iptal edilirken, sadece dini dua gerçekleştirildi.

Dua, İstanbul Kilisesi’nden Rahip Karalampi Nichev tarafından yönetildi. Törene Bulgaristan Edirne Başkonsolosu Radoslava Kafedzhiyska ve Bulgaristan’dan gelen katılımcılar da katıldı.

“Bulgarca ayin yapılana kadar kiliseyi kapatıyoruz”

Bulgar Ekzarhlığı Ortodoks Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dimitri Yotef, yaşananlara tepki göstererek sert açıklamalarda bulundu.

Yotef, “Burası bir Bulgar kilisesidir ve ayinlerin Bulgarca yapılması gerekir. Yönetim kurulu olarak karar aldık; Bulgarca ayin yapılana kadar kilisemizi ibadete kapatıyoruz” dedi.

“Baskı altında kaldık” iddiası

Yotef ayrıca, kilisenin papazı Aleksandır Çıkırık’ın vefatının ardından son yıllarda ciddi baskı yaşadıklarını savunarak, bu süreçte cemaatin zorlandığını ifade etti.

Başkonsolos’tan tepki

Bulgaristan Edirne Başkonsolosu Radoslava Kafedzhiyska ise yaşananları “üzücü” olarak değerlendirerek, ibadetlerin cemaatin kendi diliyle yapılması gerektiğini vurguladı.

Kafedzhiyska, Türkiye’nin farklı inanç gruplarına eşit yaklaşım gösteren bir ülke olduğunu belirterek, sorunun karşılıklı anlayışla çözülmesi çağrısında bulundu.

Gözler çözüm sürecinde

Yaşanan kriz sonrası tarafların ilerleyen günlerde görüşmeler yapacağı belirtilirken, kilisenin gelecekteki ibadet düzenine ilişkin belirsizlik sürüyor.