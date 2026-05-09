Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, iklim değişikliğiyle mücadelenin artık yalnızca çevre politikası değil, doğrudan insan hayatını korumaya yönelik bir güvenlik meselesi haline geldiğini söyledi.

Hatay’da İletişim Başkanlığı koordinasyonunda Türkiye’ye gelen yabancı basın mensuplarıyla bir araya gelen Kurum, COP31 sürecinde “dirençli şehirler” yaklaşımını ele aldıklarını belirterek, şehirlerin artık büyüklükleriyle değil afetlere karşı dayanıklılıklarıyla değerlendirildiğini ifade etti.

Hatay’ın 6 Şubat depremlerinin ardından yeniden ayağa kalkma sürecine dikkat çeken Kurum, şehirde sadece yapıların değil, hayatların da yeniden inşa edildiğini vurguladı. Deprem sonrası 11 ilde yürütülen çalışmalara değinen Kurum, yüz binlerce konutun tamamlanarak vatandaşlara teslim edildiğini aktardı.

İklim değişikliğinin küresel ölçekte farklı şekillerde ele alındığını belirten Kurum, her bölgenin farklı önceliklere sahip olduğunu ancak temel ortak noktanın “insan hayatı ve güvenliği” olduğunu söyledi.

Deprem riski ile iklim krizini birlikte değerlendirdiklerini ifade eden Kurum, Hatay başta olmak üzere afet bölgelerinde sadece konut değil, altyapıdan çevresel projelere kadar kapsamlı bir yeniden inşa süreci yürüttüklerini kaydetti.

Kurum, “Anadolu Çınarı Modeli” olarak tanımladığı şehircilik yaklaşımının; bilim temelli, sosyal devlet anlayışını merkeze alan ve afetlere karşı dirençli şehirler inşa etmeyi amaçlayan bir vizyon olduğunu da dile getirdi.