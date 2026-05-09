Ankara Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde görev yapan, aralarında annelerin de bulunduğu kadın çalışanlar, ormanların korunması ve yangınlarla mücadele için sahada aktif görev alıyor. Yaklaşık 200 kadın personel, “Yeşil Vatan” için gece gündüz demeden kritik sorumluluklar üstleniyor.

Orman işletme şefi, orman mühendisi ve orman muhafaza memuru olarak görev yapan kadınlar; yangınla mücadele, ağaçlandırma, bakım çalışmaları, ağaçların kimliklendirilmesi ve orman emvalinin denetimi gibi birçok alanda faaliyet yürütüyor.

Kızılcahamam’da yangın riskine karşı yoğun mesai

Orman yangınları açısından riskli bölgeler arasında yer alan Kızılcahamam’da görev yapan kadın ormancılar, yaz ayları yaklaşırken denetim ve devriye çalışmalarını artırdı. Dürbünle tarama yapan ekipler, kaçak avcılıkla mücadelede de aktif rol oynuyor.

Bölge halkı tarafından “ormanın melekleri” olarak adlandırılan kadın personel, doğayı korumak için zorlu arazi şartlarında görev yapıyor.

“Her fidan çocuğumuz gibi”

Teşkilatta 11 yıldır görev yapan 2 çocuk annesi Kadastro ve Mülkiyet Şefi Asena Gülşah Tosun, orman muhafaza memuru dedesinden etkilenerek mesleğe başladığını belirtti.

Tosun, yaklaşık 1 milyon 782 bin hektarlık alandan sorumlu olduklarını ifade ederek, “Yetiştirdiğimiz her fidan aslında çocuğumuz gibi. Bu mesleği seçmek isteyen kadınlar korkmasın. Sabır, emek ve kriz yönetimi gerektiriyor ama severek yapılabilecek bir iş” dedi.

“Anne olmakla ormancı olmak birbirini tamamlıyor”

25 yıllık orman mühendisi ve 2 çocuk annesi Şevkiye Topçu ise mesleğin yaşamlarının doğal bir parçası olduğunu söyledi.

Topçu, “Hem evlat yetiştiriyoruz hem de geleceğe nefes olacak ormanları büyütüyoruz. Kadınlar dokunduğu her şeyi güzelleştirir. Anne olmak da ormancı olmak da ciddi bir sabır ve emek gerektiriyor” ifadelerini kullandı.

“Yazın köz, kışın buz üstündeyiz”

Orman muhafaza memuru Yeşim İlhan (29) ise mesleğin zorluklarına dikkat çekerek, “Yazın köz üstünde, kışın buz üstünde çalışıyoruz. Günlerce uykusuz kaldığımız oluyor ama hedefimiz ‘Yeşil Vatan’ı korumak” dedi.

İlhan, kadınların bu alanda başarıyla görev yaptığını vurgulayarak, orman yangınlarıyla mücadelede ekip ruhunun hayati önem taşıdığını ifade etti.