Lucas Torreira, İstanbul Beyoğlu’nda bulunan bir alışveriş merkezinde saldırıya uğradı. Yumruklu saldırının ardından kaçmaya çalışan şüpheli polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Olayın Beyoğlu Kasımpaşa’daki bir AVM’de yaşandığı öğrenildi. İddiaya göre Y.Y. isimli şahıs, önce Torreira’ya sözlü şekilde sataştı, ardından fiziksel saldırıda bulundu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Saldırının ardından taksiyle uzaklaşmaya çalışan şüpheli, ekiplerin çalışması sonucu kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Yaşanan arbede sırasında Torreira’nın yüzünde hafif kızarıklık oluştuğu belirtilirken, Galatasaraylı futbolcunun saldırgandan şikayetçi olduğu ifade edildi.
Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.