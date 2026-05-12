Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Belçika Kraliçesi Mathilde’nin de katıldığı Belçika-Türkiye Diyaloğu Paneli kapsamında düzenlenen “Sanayi 4.0’dan Sanayi 5.0’a Geçiş ve Belçika-Türkiye için Fırsatlar” oturumunda konuştu.

“Türkiye Teknoloji Yatırımlarına Hazır”

Mehmet Fatih Kacır, konuşmasında Türkiye’nin sanayi ve teknoloji alanındaki dönüşümüne dikkat çekerek Belçikalı şirketlere çağrıda bulundu:

“Altyapı ve yatırım noktasında şunu da söylemek istiyorum. Belçikalı şirketlere tam destek sağlamaya hazırız eğer Türkiye’de teknolojilerini üretmek veya başka ortaklıklar kurmak istiyorlarsa.”

Sanayi 5.0 Vurgusu ve Dijital Dönüşüm

Bakan Kacır, Türkiye’nin uzun vadeli bir sanayi vizyonu doğrultusunda hareket ettiğini belirterek Sanayi 5.0’a geçiş sürecine işaret etti. Dijitalleşme, sürdürülebilir üretim ve insan odaklı teknolojilerin ön plana çıktığını vurguladı.

Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin Ar-Ge kapasitesinin arttığını, binlerce firmanın teknoloji geliştirme süreçlerine dahil olduğunu ve üretimde katma değerin yükseldiğini ifade etti.

Yapay Zekâ ve Avrupa İş Birliği Mesajı

Bakan Kacır, yapay zekâ teknolojilerine de değinerek Türkiye’nin bu alana hem “azimli hem de sorumlu” bir yaklaşım sergilediğini söyledi. Avrupa Birliği ile yürütülen projelerin inovasyon kapasitesini güçlendirdiğini belirtti.

Türkiye-AB Ekonomik Entegrasyonu

Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin Avrupa Birliği ile güçlü ekonomik bağlara sahip olduğunu vurgulayarak ihracatın büyük bölümünün AB ülkelerine yapıldığını ve bu entegrasyonun stratejik önem taşıdığını ifade etti.

Belçika ile Yeni İş Birliği Adımları

Program kapsamında MEXT Teknoloji Merkezi’nde Belçikalı firmalarla iş birliği protokolü imzalandığını belirten Kacır, Türkiye’nin yüksek teknoloji yatırımları için yeni teşvik paketleri sunduğunu ve HIT-30 programıyla 30 milyar dolarlık yatırım hedeflendiğini açıkladı.