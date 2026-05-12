Bir dijital platformda yayınlanan programda “Ayahuska Çayı”na yönelik özendirici ifadeler kullandığı iddiasıyla tutuklanan şarkıcı Yusuf Güney, adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Mahkeme, Güney hakkında “ev hapsi” şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.
Narkotik Ekipleri İnceleme Başlattı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dijital platformda yayınlanan programa katılan Yusuf Güney’in “Ayahuska Çayı” ile ilgili ifadeleri üzerine çalışma başlattı.
Yapılan incelemelerde, söz konusu çayın içeriğinde bulunan DMT maddesinin yasaklı maddeler arasında yer aldığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Güney, adliyeye sevk edilmiş ve 9 Nisan’da çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
Adli Kontrol Şartıyla Tahliye Edildi
Yürütülen soruşturma kapsamında yeniden hakim karşısına çıkan Yusuf Güney hakkında, “ev hapsi” şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliye kararı verildi.