Hull City Başkanı Acun Ilıcalı, Championship Play-Off sürecinde finale yükselen takımıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, final yolunda önemli bir adım attıklarını ancak henüz hedefe ulaşmadıklarını söyledi.

“İyi Bir Takım Olduğumuzu Gösterdik”

Millwall karşısında alınan galibiyetin ardından konuşan Acun Ilıcalı, oyuncuların sahada önemli bir performans ortaya koyduğunu belirterek, “Çok mutluyum, çok önemli bir geceydi. İyi bir takımız ve bunu gösterdik” ifadelerini kullandı.

Hull City, Championship Play-Off Yarı Finali rövanşında Millwall’u 2-0 mağlup ederek finale yükselmişti.

“Finalde Rakip Fark Etmiyor”

Finaldeki rakibin kim olacağının çok önemli olmadığını vurgulayan Acun Ilıcalı, asıl hedefin Premier Lig’e yükselmek olduğunu söyledi. Ilıcalı, “Finalde rakip fark etmiyor, kazanan Premier Lig’e çıkıyor” dedi.

Southampton ile Middlesbrough arasında oynanacak karşılaşmanın ardından finaldeki rakibin belli olacağı hatırlatıldı.

“Konsantrasyonu Bozmamak Lazım”

Takımın henüz hiçbir şey kazanmadığını ifade eden Ilıcalı, oyunculara kutlamanın kısa tutulması gerektiğini belirtti. “Şu anda bir şey kazanmadık ama iyi bir takım olduğumuzu gösterdik. Konsantrasyonu bozmamak lazım” dedi.

Hull City’de teknik ekibin de hedefe odaklandığını belirten Ilıcalı, Premier Lig yolunda çalışmaların hız kesmeden süreceğini ifade etti.