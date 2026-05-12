Şikayetvar, Anneler Günü döneminde online çiçek sitelerine yönelik şikayetlerde rekor artış yaşandığını açıkladı. Verilere göre şikayetler, bir önceki haftaya kıyasla yüzde 1161 yükseldi.

Şikayetlerde Rekor Artış

Platformun paylaştığı verilere göre, “çiçek siteleri” kategorisinde yıl boyunca haftalık ortalama 80–140 arasında değişen şikayet sayısı, özel günlerde sert şekilde yükseldi. 27 Nisan haftasında 75 olan şikayet sayısı, 4 Mayıs haftasında 946’ya çıkarak yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Anneler Günü haftasında yaşanan bu artışın, Sevgililer Günü dönemine kıyasla da daha yüksek olduğu belirtildi. Şikayet artış oranının Sevgililer Günü’nün yaklaşık 3,5 katına çıktığı ifade edildi.

En Çok Şikayet Edilen Konular

Şikayetvar verilerine göre kullanıcıların en çok şikayet ettiği başlıklar şöyle sıralandı:

Siparişlerin zamanında teslim edilmemesi

Görseldekinden farklı ürün gönderilmesi

Eksik veya solmuş çiçek teslimatı

Aynı gün teslimat sözünün yerine getirilmemesi

Müşteri hizmetlerine ulaşılamaması

İade ve ücret iade süreçlerindeki aksaklıklar

“Siparişler Teslim Edilmedi, Mağduriyet Yaşandı”

Platforma ulaşan kullanıcı şikayetlerinde ise özellikle Anneler Günü’nde yaşanan teslimat sorunları dikkat çekti. Birçok kullanıcı, siparişlerinin zamanında ulaşmadığını, müşteri hizmetlerine erişemediklerini ve ücret iadesi alamadıklarını belirtti.

Bazı tüketiciler ise gönderilen çiçeklerin solmuş, bakımsız veya görseldekinden farklı olduğunu ifade ederek özel günlerde yaşanan yoğunluğun hizmet kalitesini düşürdüğünü dile getirdi.

Özel Gün Yoğunluğu Şikayetleri Artırdı

Veriler, Anneler Günü gibi yoğun dönemlerde online çiçek siparişlerinde yaşanan artışın, teslimat ve hizmet kalitesinde ciddi aksaklıklara yol açtığını ortaya koydu. Şikayetlerin büyük bölümünün teslimat gecikmesi ve ürün kalitesiyle ilgili olduğu görüldü.