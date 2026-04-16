Sözleşme kapsamında Erdemir, Ankara Kesikköprü Barajı ile İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisleri arasında yapılacak toplam 132 kilometrelik boru hattı projesinin çelik tedarikçisi oldu.

Stratejik altyapı projesine yerli çelik desteği

Anlaşma çerçevesinde, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (ASKİ) yürüttüğü su iletim projesinde; su alma yapısı, ana isale hattı, pompa istasyonları ve depo imalatlarında Erdemir tarafından üretilen çelik ürünler kullanılacak.

Erdemir Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yalçıntaş, anlaşmanın Türkiye’nin su yönetimi ve altyapı yatırımları açısından kritik önem taşıdığını belirterek, yerli çelik üretiminin stratejik projelerde kullanılmasının sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağladığını ifade etti.

132 kilometrelik hat için kritik tedarik

Proje kapsamında Erdemir, yüksek kalite çelik rulo tedariki ile boru hattının üretim sürecine doğrudan katkı sağlayacak. Hat, Ankara’nın içme suyu altyapısını güçlendirmeyi ve su kaynaklarının daha verimli kullanılmasını hedefliyor.

İş birliği aynı zamanda uzun vadeli stratejik çözüm ortaklığı modeli olarak planlanırken, altyapı ve su yönetimi projelerinde yüksek katma değerli çelik ürünlerin kullanımını artırmayı amaçlıyor.

Tube & Wire 2026’da uluslararası tanıtım

Erdemir, Tube & Wire 2026 Fuarı’nda Messe Düsseldorf’ta yer alan standında (Hall 3, C49) tel üretimi, kablo sistemleri ve boru üretim teknolojilerine yönelik ürün ve çözümlerini de uluslararası ziyaretçilere tanıttı. Fuarın 17 Nisan’a kadar devam edeceği ve şirketin yeni iş birlikleri geliştirmeyi sürdüreceği belirtildi.