Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, kayıp olayının aydınlatılması için özel ekip kurulduğu, kent genelindeki güvenlik kamerası kayıtları ve elektronik verilerin yeniden incelemeye alındığı bildirildi. Bu kapsamda KGYS ve PTS kayıtları başta olmak üzere yaklaşık 700 saatlik ek görüntünün dosyaya eklendiği öğrenildi.

7 ilde eş zamanlı operasyon

Soruşturma çerçevesinde cinayet şüphesi üzerinde durularak 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Türkiye genelinde 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan kişiler arasında Gülistan Doku’nun erkek arkadaşı olduğu öne sürülen Zeynel Abakarov ile bazı kamu görevlilerinin de bulunduğu iddia edildi.

Dijital izler ve HTS kayıtları incelendi

Soruşturmada, cep telefonu, SIM kart ve IMEI kayıtları üzerinden yapılan teknik incelemelerde önemli dijital veriler elde edildiği belirtildi. BTK verileri doğrultusunda SIM kartın farklı bir cihazda kullanıldığı ve bazı bağlantı hareketlerinin tespit edildiği öne sürüldü.

Ayrıca HTS kayıtları ve banka hareketlerine ilişkin incelemelerde bazı şüpheliler arasında görüşme trafiği ve para transferi iddialarının bulunduğu ifade edildi. Söz konusu iddialar soruşturma dosyasında değerlendirilirken, henüz yargı kararı bulunmuyor.

Sosyal medya hesabına giriş iddiası

Dosya kapsamında, Gülistan Doku’ya ait sosyal medya hesabına “şifremi unuttum” yöntemiyle giriş yapıldığı ve bazı hesap hareketlerinin incelendiği iddia edildi. İncelemelerde, hesaptan bazı kişilerin arkadaş listesinden çıkarıldığına yönelik tespitler bulunduğu öne sürüldü.

4 şüpheli adliyeye sevk edildi

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 13 şüpheliden 4’ü, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin ise sürdüğü öğrenildi.

Soruşturma kapsamında yurt dışında olduğu belirtilen 14. şüpheli için ise kırmızı bülten talebinde bulunulmasının değerlendirildiği aktarıldı.

Soruşturma devam ediyor

Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin dosyada çalışmaların çok yönlü olarak sürdüğü, yeni delil ve görüntülerin incelenmeye devam ettiği bildirildi. Yetkililerden resmi açıklamalar geldikçe soruşturmanın seyrinin netleşmesi bekleniyor.