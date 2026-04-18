Galatasaray’da Divan Toplantısı
Sarı-kırmızılı kulüpte nisan ayı olağan divan kurulu toplantısı saat 13.30’da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda gerçekleştirilecek. Akşam ise Galatasaray, Süper Lig’de deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe’de Yüksek Divan Kurulu
Fenerbahçe’de yüksek divan kurulu toplantısı saat 10.30’da Faruk Ilgaz Tesisleri’nde yapılacak. Sarı-lacivertliler, ligde son olarak Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalmıştı.
Beşiktaş Samsun Yolcusu
Beşiktaş, Samsunspor maçı öncesi hazırlıklarını tamamlayacak. Siyah-beyazlı ekip saat 16.00’da Samsun’a hareket edecek.
Süper Lig’de Günün Maçları
- 14.30: Fatih Karagümrük – Eyüpspor
- 17.00: Kocaelispor – Göztepe
- 20.00: Gençlerbirliği – Galatasaray
A Milli Kadın Futbol Takımı Sahada
Türkiye A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında İsviçre ile karşılaşacak. Mücadele saat 19.00’da Sinop Şehir Stadı’nda oynanacak.
Basketbol ve 1. Lig Heyecanı
Basketbol Süper Ligi’nde günün programı da yoğun:
- 13.00: Bahçeşehir Koleji – Karşıyaka
- 15.30: Mersin Spor – Bursaspor Basketbol
- 18.00: Türk Telekom – Merkezefendi Belediyesi Basket
- Lig’de ise Atakaş Hatayspor ile Sakaryaspor saat 13.30’da karşı karşıya gelecek.
Futboldan basketbola uzanan geniş programla 18 Nisan, sporseverler için dopdolu geçecek.