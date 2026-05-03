Sempozyumda konuşmacı olarak yer alacak ABB Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Mekin Tüzün, “İklim Değişikliğiyle Mücadelede Yerel Yönetimlerin Rolü” başlıklı sunum gerçekleştirecek. Tüzün’ün, kırsal kalkınma ve su yönetimi alanındaki tecrübeleriyle dikkat çeken değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.

9 Mayıs’ta Ankara’da

Etkinlik, 9 Mayıs Cumartesi günü Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenecek. Katılım sağlamak isteyenlerin sempozyum başvuru formunu doldurmaları gerekiyor.

Kırsal Kalkınma ve Sürdürülebilirlik Vurgusu

Ziraat mühendisi ve bürokrat kimliğiyle tanınan Tüzün, kariyeri boyunca GAP ve DOKAP gibi önemli bölgesel kalkınma projelerinde görev aldı. Aynı zamanda yerel yönetimlerde kırsal hizmetler, tarım politikaları ve çiftçi destek programlarının koordinasyonunda aktif rol üstlendi.

Genç TEMA’dan Çevreye Duyarlılık Çağrısı

Sempozyum, TEMA Vakfı bünyesindeki Genç TEMA topluluğu tarafından organize ediliyor. Etkinlikte çevre bilincinin artırılması ve iklim değişikliğiyle mücadelede yerel çözümlerin önemi ele alınacak.

“Doğaya Kulak Ver Sempozyumu”, sürdürülebilir gelecek için farkındalık oluşturmayı hedeflerken, alanında uzman isimleri Ankara’da buluşturacak.