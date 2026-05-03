İrlanda’da yapılan yeni bir araştırma, yalnızca kafeinli değil, kafeinsiz kahvenin de bağırsak sağlığı, ruh hali ve bilişsel performans üzerinde olumlu etkiler sağlayabileceğini ortaya koydu.

62 Kişi Üzerinde İncelendi

University College Cork araştırmacıları, günde 3 ila 5 fincan kahve tüketen 31 kişi ile hiç kahve içmeyen 31 katılımcıyı karşılaştırdı. Çalışmanın başlangıcında iki grup arasında vücut kitle indeksi, tansiyon, stres, kaygı, depresyon, uyku kalitesi ve fiziksel aktivite açısından belirgin fark bulunmadı.

Ancak kahve tüketen bireylerde, kandaki bazı bağışıklık belirteçlerinde ve bağırsaktaki bazı bakteri türlerinde dikkat çekici değişimler gözlemlendi.

Kafeinli ve Kafeinsiz Kahve Karşılaştırıldı

Araştırmanın ikinci aşamasında kahve içen katılımcılar iki hafta kahve tüketmedi. Ardından 16 kişi kafeinli, 15 kişi ise kafeinsiz kahve içerek üç hafta boyunca takip edildi. Katılımcılar hangi kahveyi tükettiklerini bilmedi.

Sonuçlara göre, her iki kahve türü de bağırsak mikrobiyomunda benzer olumlu değişikliklere yol açtı.

Stres ve Depresyon Azaldı

Araştırmacılar, hem kafeinli hem de kafeinsiz kahvenin stres, depresyon, dürtüsellik ve iltihap düzeylerini azaltırken; ruh hali ile bilişsel performansı artırdığını belirtti.

Kafeinsiz Kahve Hafızayı Destekledi

Çalışmada kafeinsiz kahvenin özellikle uyku kalitesi, fiziksel aktivite düzeyi ve hafıza üzerinde olumlu etkiler sağladığı tespit edildi.

Uzmanlardan Açıklama

Mikrobiyolog John Cryan, kahvenin sadece kafeinden ibaret olmadığını belirterek, “Kahve; bağırsak mikroplarımız, metabolizmamız ve duygusal sağlığımızla etkileşime giren karmaşık bir beslenme faktörüdür” dedi.

Kesin Sonuç İçin Daha Fazla Araştırma Gerekli

Uzmanlar, bağırsak mikrobiyomu ile ruh hali arasındaki ilişkinin halen tam olarak anlaşılmadığını ve kahvenin bağırsak-beyin eksenindeki etkilerinin netleşmesi için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.