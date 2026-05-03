Bilim insanlarının yürüttüğü yeni bir çalışma, Alzheimer hastalığının çoğu kişinin fark ettiğinden çok daha erken bir evrede başladığını gösterdi. Araştırmada, hafıza kaybı gibi belirtiler ortaya çıkmadan yıllar önce beyinde ve kanda ince biyolojik değişimlerin başladığı tespit edildi.

Yaklaşık 2 bin 100 katılımcının verilerinin incelendiği çalışmada, araştırmacılar kan biyobelirteçleri, beyin görüntüleme sonuçları ve bilişsel performans verilerini analiz ederek hastalığın zaman içindeki ilerleyişini ortaya koydu.

“Değişim 50’li yaşların sonunda hızlanıyor”

Çalışmanın ilk yazarı Mingzhao Hu, elde edilen bulguların hastalığın biyolojik olarak ne zaman hızlandığını anlamada önemli olduğunu belirtti. Hu, sağlık göstergelerindeki belirgin değişimlerin genellikle 50’li yaşların sonları ile 70’li yaşların başları arasında ortaya çıktığını ifade etti.

Erken teşhis için kritik fırsat

Araştırmanın kıdemli yazarı Jonathan Graff-Radford ise Alzheimer araştırmalarının giderek erken teşhis ve önlemeye odaklandığını vurguladı. Graff-Radford, özellikle kan biyobelirteçlerinin, risk altındaki bireylerin belirlenmesinde merkezi rol oynayacağını söyledi.

Uzmanlara göre, hastalığın biyolojik sürecinin daha erken anlaşılması; hastaların ve ailelerinin planlama yapmasına, bakım süreçlerini daha iyi yönetmesine ve hastalığın ilerlemesini yavaşlatabilecek tedavilere daha erken erişmesine olanak sağlayabilir.

Kan testleri öne çıkıyor

Araştırma ayrıca, Alzheimer’ın erken evrelerinin tespitinde kan testlerinin önemine dikkat çekti. Bu testlerin, beyin görüntüleme yöntemlerine benzer şekilde hastalıkla ilişkili değişimleri izleyebildiği ve yüksek risk grubundaki bireyleri belirlemede etkili olabileceği belirtildi.

Uzmanlar, gelecekte yapılacak taramalarda en kritik unsurun doğru zamanlama olacağını vurgularken, bu tür çalışmaların erken müdahale stratejilerinin geliştirilmesine katkı sağlayacağını ifade ediyor.