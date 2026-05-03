Çankaya’da Anneler Günü’ne özel anlamlı bir etkinlik düzenleniyor. Çankaya Belediyesi tarafından organize edilen programda, sevilen yazar Şermin Yaşar, okuyucularıyla bir araya gelecek.

Söyleşi ve imza günü formatında gerçekleştirilecek etkinlikte, Şermin Yaşar samimi sohbeti ve ilham veren hikâyeleriyle katılımcılara keyifli anlar yaşatacak. Okurlar, yazarla birebir sohbet etme ve kitaplarını imzalatma fırsatı da bulacak.

Ücretsiz ve herkese açık

9 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00’da Atatürk Sanat Merkezi’nde düzenlenecek etkinliğin ücretsiz olduğu ve tüm vatandaşlara açık olduğu belirtildi.

Belediyeden yapılan davette, Anneler Günü’ne özel bu anlamlı buluşmada tüm Çankayalıların yer alması çağrısında bulunuldu.