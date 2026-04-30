Lider Büro Sen Genel Başkanı Fatih Demirel, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda tüm emekçilerin bayramını kutladı. Demirel, emeğin kutsallığına dikkat çekerek işçilerin ülke kalkınmasındaki en büyük güç olduğunu vurguladı.

“1 Mayıs, Emeğin ve Dayanışmanın Simgesidir”

Fatih Demirel açıklamasında, 1 Mayıs’ın yalnızca bir bayram değil, emeğin, alın terinin ve dayanışmanın simgesi olduğunu belirtti.

Türkiye’nin dört bir yanında fedakârca çalışan işçilerin büyük değer taşıdığını ifade eden Demirel, kamu işçilerinin hak ettikleri yaşam standartlarına kavuşmasının öncelikleri arasında yer aldığını söyledi.

Kamu İşçilerinin Sorunlarına Dikkat Çekti

Demirel, kamu çalışanlarının yaşadığı sorunlara da değinerek özellikle şu başlıklarda çözüm beklediklerini açıkladı:

Vergi yükünün azaltılması

Tayin ve becayiş haklarının geliştirilmesi

Meslek kodlarının güncellenmesi

Çalışma şartlarının iyileştirilmesi

Adaletli ücret politikalarının uygulanması

“Emekçinin Umudu Olmaya Devam Edeceğiz”

Lider Büro Sen olarak emekçinin yanında durmaya devam edeceklerini belirten Demirel, sendikanın yalnızca bir kurum değil, çalışanların umudu olduğunu ifade etti.

1 Mayıs Kutlaması

Demirel mesajının sonunda tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlayarak sağlık, huzur ve refah dolu yarınlar temennisinde bulundu.

Lider Büro Sen Yönetim Kurulu da yayımladığı ayrı mesajda emeğin değerinin daha iyi anlaşılması gerektiğini belirterek tüm işçilerin 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı kutladı.