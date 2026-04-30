Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından yenilenerek 2025 yılında yeniden hizmete açılan Kocatepe Kültür Merkezi, kısa sürede Başkent’in önemli kültür ve sanat merkezlerinden biri haline geldi.

Modern altyapısı ve çok yönlü etkinlik programlarıyla dikkat çeken merkez, ücretsiz etkinliklerle her yaştan Ankaralıyı bir araya getiriyor.

Söyleşi, Konser ve Gösteriler Yoğun İlgi Görüyor

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda faaliyet gösteren Kocatepe Kültür Merkezi’nde söyleşi, konser ve sahne gösterileri düzenleniyor.

Merkez, aynı zamanda uluslararası müzik etkinliklerine ev sahipliği yaparken “Kocatepe Sohbetleri” kapsamında sanat ve edebiyat dünyasından önemli isimleri ağırlıyor.

Çocuklara Yönelik Etkinlikler de İlgi Çekiyor

Kültür merkezinde çocuklara yönelik programlar da yoğun ilgi görüyor. Kukla gösterileri, Karagöz-Hacivat oyunları ve müzik etkinlikleri sayesinde çocuklar hem eğleniyor hem de kültürel içeriklerle buluşuyor.

5 Ayda 100’ü Aşkın Etkinlik Düzenlendi

Açıldığı günden bu yana yoğun ilgi gören Kocatepe Kültür Merkezi’nde 5 aylık süreçte 100’ün üzerinde etkinlik gerçekleştirildi.

Bu süreçte 25 binden fazla Başkentli, ücretsiz kültür ve sanat etkinliklerinde bir araya geldi.