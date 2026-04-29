Milyonlarca emeklinin gözü kulağı Kurban Bayramı ikramiyelerine çevrildi. 2026 yılı Kurban Bayramı'nın Mayıs ayı sonuna denk gelmesiyle birlikte, ödeme takvimi de netleşmeye başladı. Peki, bu yıl emekli kurban bayramı ikramiyesi ne kadar, kaç TL? İkramiyeler bayramdan önce hangi tarihte hesaplara yatacak? İşte SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensupları için merak edilen tüm detaylar...

2026 yılı dini takvimine göre Kurban Bayramı 27 Mayıs Çarşamba günü başlıyor. Emekli vatandaşlar, bayram hazırlıklarını yapmak adına devlet tarafından verilen bayram ikramiyelerinin yatacağı tarihi sabırsızlıkla bekliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinesinde yürütülen süreçte, ödemelerin bayramdan önceki hafta tamamlanması öngörülüyor.

2026 Kurban Bayramı Emekli İkramiyesi Ne Kadar?

Geçtiğimiz dönemlerde yapılan artışlarla birlikte, 2026 yılı için belirlenen emekli bayram ikramiyesi tutarı 4.000 TLolarak güncellendi. Yaklaşık 16.5 milyon hak sahibi, herhangi bir başvuruya gerek duymaksızın bu tutarı hesaplarında görecek. Dul ve yetim maaşı alanlar ise hisse oranlarına göre bu ikramiyeden faydalanabilecek.

Emekli Bayram İkramiyesi Ne Zaman Yatacak? (Ödeme Takvimi)

Kurban Bayramı arifesi 26 Mayıs Salı gününe denk geliyor. Bu kapsamda, ödemelerin bayram telaşı başlamadan önce, 18 - 25 Mayıs 2026 tarihleri arasında yapılması bekleniyor.

Ödemeler genellikle şu sırayla gerçekleştiriliyor:

4A (SSK) Emeklileri: Tahsis numarasına göre 18-20 Mayıs tarihleri arasında,

4B (Bağ-Kur) Emeklileri: 21-22 Mayıs tarihlerinde,

4C (Emekli Sandığı) Emeklileri: 22-25 Mayıs tarihlerinde.

Kimler İkramiye Alabilir?

İkramiyeden yararlanacak olan kesimler arasında; SGK’dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlar yer alıyor. Ayrıca şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar da bayram ikramiyesi hak sahipleri arasında bulunuyor.