Bakan Işıkhan, emeklilerin merakla beklediği ikramiye artışıyla ilgili net konuştu:

“Ramazan Bayramı’nda verdiğimiz ikramiye tutarını, Kurban Bayramı’nda da kıymetli emeklilerimize vereceğiz. Erken verilmesi konusunda bir çalışma yaparız.”

Bu açıklamayla birlikte, Kurban Bayramı’nda emeklilere ek zam yapılmayacağı ancak ödeme tarihinin öne çekilebileceği sinyali verilmiş oldu.

Maden İşçileri Krizi Çözüldü

Işıkhan, Ankara’da eylem yapan maden işçileriyle ilgili sürece de değindi. Özellikle Doruk Madencilik ile yaşanan sorunların yakından takip edildiğini belirten Bakan, şirketin işçi alacaklarını ödememesi nedeniyle geçmişte cezalandırıldığını hatırlattı.

2023 yılında firmaya 2 milyon TL, 2025 yılında ise yaklaşık 20 milyon TL ceza kesildiğini ifade eden Işıkhan, şu açıklamayı yaptı:

“Dün sağduyu ve suhuletle süreç tamamlandı. İşverenler, işçilerimizin alacaklarının ödenmesi konusunda taahhütte bulundu.”

İşsizlik Oranı Açıklandı: 35 Aydır Tek Haneli

Bakan Işıkhan, Türkiye’de açıklanan son iş gücü verilerini de değerlendirdi. İşsizlik oranının yüzde 8,1 seviyesinde olduğunu belirten Işıkhan, bu durumun uzun süredir sürdüğünü vurguladı.

Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen politikaların etkisine dikkat çeken Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

İşsizlik oranı 35 aydır tek haneli seviyelerde

Genç işsizlikte 0,3 puan düşüş yaşandı

İstihdam ve iş gücüne katılım “tarihi seviyelere” ulaştı

Gençlere ve Kadınlara Yeni İstihdam Hamlesi

Bakanlık tarafından yürütülen GÜÇ (Gençliğin Üretim Çağı) programına da değinen Işıkhan, bu projenin özellikle gençler ve kadınlar için önemli fırsatlar sunduğunu belirtti.

Program kapsamında:

Genç istihdamı artırılacak

Kadınların iş gücüne katılımı desteklenecek

Dezavantajlı gruplar için yeni projeler geliştirilecek

İşçi Eylemleri Nasıl Sonuçlandı?

Kurtuluş Parkı’nda eylem yapan işçileri neden ziyaret etmediği yönündeki soruya da yanıt veren Işıkhan, sürecin doğrudan diyalogla yönetildiğini söyledi:

“İşçi temsilcileriyle görüştük, bakanlığa davet ettik. İşçi ve işveren sendikalarını bir araya getirerek süreci başarıyla yönettik.”