Kars’ın Arpaçay ilçesine bağlı Akçakale köyünde kaybolan 15 yaşındaki Afganistan uyruklu Kudret Ahmedi için başlatılan arama çalışmalarından acı haber geldi.

Dün sabah saatlerinde hayvan otlatmak için araziye çıkan çocuktan haber alınamaması üzerine yakınları ve köylüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

AFAD ve Jandarma Bölgede Arama Yaptı

İhbarın ardından bölgeye AFAD, jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler, dere yatağı ve çevresinde hem kara taraması hem de dron destekli arama çalışması yürüttü.

Havanın kararması nedeniyle çalışmalar akşam saatlerinde durduruldu.

Cansız Bedeni Dere Yatağında Bulundu

Arama çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlanırken, ekipler saat 10.30 sıralarında Arpaçay Deresi içinde çocuğun cansız bedenine ulaştı.

Soruşturma Başlatıldı

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, Kudret Ahmedi’nin kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonrası belirleneceği bildirildi.