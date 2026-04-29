Akın Gürlek, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) yaptığı açıklamalarda hem gündemdeki davalara hem de faili meçhul dosyalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rojin Kabaiş Soruşturmasında Yeni Aşama

Akın Gürlek, Rojin Kabaiş dosyasında yerli bir ekip kurulduğunu açıkladı.

Bakan Gürlek, soruşturma kapsamında cep telefonunun çözülmesinin kritik bir aşama olacağını belirterek, dosyada olumlu gelişmeler olabileceğini ifade etti.

Faili Meçhul Dosyalar İçin Özel Birim

Bakanlık bünyesinde Faili Meçhulleri Araştırma Daire Başkanlığı kurulduğunu belirten Gürlek, toplam 632 dosyanın incelendiğini söyledi. Çalışmaların ayrıntılı şekilde sürdüğü aktarıldı.

Gülistan Doku Soruşturması ve Kırmızı Bülten

Akın Gürlek, Gülistan Doku dosyasına ilişkin olarak da değerlendirmede bulundu.

ABD’de bulunan Umut Altaş hakkında kırmızı bülten çıkarıldığını belirten Gürlek, iade sürecinin takip edildiğini ifade etti.

Sosyal Medya ve Yargı Paketi Çalışmaları

Bakan Gürlek, sosyal medyada kimlik doğrulamasına yönelik düzenlemelerin ve çocuklara ilişkin cezaların artırılmasını içeren 12’nci Yargı Paketi çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

“Terörsüz Türkiye” Süreci Meclis’te

Akın Gürlek, “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin kanun çalışmalarının Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin yetkisinde olduğunu vurguladı.

İBAN Mağdurları Düzenlemesi Gündemde

Bakan Gürlek, İBAN mağdurlarına yönelik yasal düzenleme çalışmaları olduğunu ancak sürecin Meclis’in kararına bağlı olduğunu ifade etti.