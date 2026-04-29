Vedat Işıkhan, iş gücü istatistiklerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Bakan Işıkhan, Türkiye’nin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat ekseninde ilerlemeye devam ettiğini söyledi.

İşsizlik Oranı Yüzde 8,1’e Geriledi

Bakan Işıkhan, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre işsizlik oranının mart ayında yüzde 8,1’e gerilediğini belirtti.

İşsiz sayısının bir önceki aya göre 96 bin kişi azalarak 2 milyon 873 bin kişiye düştüğü ifade edildi.

İstihdam ve İş Gücünde Artış

Açıklamaya göre istihdam edilen kişi sayısı 226 bin kişi artarak 32 milyon 425 bine yükseldi. İstihdam oranı ise yüzde 48,5 seviyesine çıktı.

İş gücü sayısının 129 bin kişi artarak 35 milyon 298 bine ulaştığı, iş gücüne katılım oranının ise yüzde 52,8 olduğu aktarıldı.

Kadın ve Gençlerde Düşüş

Bakan Işıkhan, kadınlarda işsizlik oranının bir önceki aya göre 0,8 puan azaldığını, genç nüfusta ise işsizlik oranının yüzde 15,3’e gerilediğini bildirdi.

“Tek Haneli İşsizlik 35 Aydır Sürüyor”

Vedat Işıkhan, Orta Vadeli Program ile uyumlu hazırlanan Ulusal İstihdam Stratejisi’nin etkisiyle işsizlik oranının 35 aydır tek haneli seviyede seyrettiğini ifade etti.

“İstihdam Arttıkça Türkiye Güçlenecek”

Bakan Işıkhan, istihdam ve üretim arttıkça Türkiye’nin ekonomik olarak daha da güçleneceğini vurguladı.