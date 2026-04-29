Kaza, saat 08.30 sıralarında Bartın-Ankara kara yolu üzerinde bulunan Bartın Üniversitesi Kutlubey Yazıcılar Kampüsü girişinde gerçekleşti. Kent merkezinden üniversiteye öğrenci taşıyan H.K. idaresindeki 74 HO 1053 plakalı özel halk otobüsü, viyadük altındaki kavşaktan dönüş yaptığı sırada, yan yoldan gelen İ.Ç. yönetimindeki 06 FEB 298 plakalı otomobilin üzerine devrildi.

Çarpmanın etkisiyle otobüs yan yatarken, otomobil ve otobüste bulunan toplam 46 kişi yaralandı. Kazada hem iki araç sürücüsü hem de otobüste bulunan 44 öğrenci hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan öğrencilerden 12’si yapılan kontroller sonrası taburcu edildi. Diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaza sonrası bölgede güvenlik önlemleri alınırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.