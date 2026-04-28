Yangın, İlkadım Örnek Sanayi Sitesi’ndeki fabrikada sabah saatlerinde meydana geldi. Yoğun dumanı fark eden işçiler, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, alevlerin sardığı fabrikaya müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, fabrikada maddi hasar meydana geldi.

Yangının Nedeni Araştırılıyor

Yetkililer, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldığını açıkladı. İlk değerlendirmelere göre yangının üretim alanında başladığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Hızlı Müdahale Felaketi Önledi

Uzmanlar, sanayi bölgelerinde erken ihbar ve hızlı müdahalenin olası büyük felaketlerin önüne geçtiğine dikkat çekiyor.