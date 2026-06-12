Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Samsun’un İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen "Sivil Toplum Kuruluşları ve İş Dünyası Buluşması" programına katıldı. Programa AK Parti Samsun milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve iş insanları iştirak etti.

Burada konuşan Yılmaz, dünyada savaş ve jeopolitik gerilimlerin etkili olduğu zorlu bir süreç yaşandığını belirterek, Türkiye'nin bölgesindeki krizlerin sona ermesi için diplomasinin tüm imkanlarını kullandığını ifade etti. Türkiye'nin barıştan yana bir tutum sergilerken, savunma sanayi başta olmak üzere her alanda hazırlıklı ve güçlü olmayı sürdürdüğünü dile getirdi.

Ekonomik performansa ilişkin verileri paylaşan Yılmaz, 2020-2025 döneminde dünya ekonomisinin toplamda yüzde 18,8 büyüdüğünü, Türkiye’nin ise bu dönemde küresel ortalamanın yaklaşık iki katı oranında büyüme kaydettiğini söyledi. Avrupa’daki bazı ülkelerin hâlâ pandemi öncesi üretim seviyelerine ulaşamadığını belirten Yılmaz, Türkiye’de ise üretim ve kapasitenin pandemi öncesine göre yaklaşık yüzde 30 arttığını kaydetti.

"Türkiye ekonomisi üst lige yükseliyor"

Son 23 yılda dünya ekonomisinin yıllık ortalama yüzde 3,5 büyümesine karşılık Türkiye’nin yüzde 5,3’lük ortalama büyüme yakaladığını ifade eden Yılmaz, satın alma gücü paritesine göre Türkiye’nin dünyanın 11’inci büyük ekonomisi konumuna yükseldiğini belirtti.

Milli gelirin 1,6 trilyon doların üzerine çıktığını, kişi başına düşen gelirin ise 18 bin doları aştığını aktaran Yılmaz, Türkiye’nin küresel ekonomide daha üst sıralarda yer alan bir aktör haline geldiğini söyledi.

Vergi indirimi ve yatırım vurgusu

Enerji fiyatlarındaki küresel artışın ekonomiye etkilerini azaltmak amacıyla eşel mobil sisteminin uygulandığını anlatan Yılmaz, bu uygulamayla bütçenin önemli bir yük üstlendiğini ancak enflasyon ve büyüme üzerindeki olumsuz etkilerin sınırlandırıldığını ifade etti.

İmalat sanayi ve tarım sektörlerine yönelik vergi düzenlemelerine de değinen Yılmaz, kurumlar vergisi oranının bu alanlarda yüzde 12,5 seviyesine düşürüldüğünü belirterek, üretim kapasitesini korumayı ve yatırım ortamını daha cazip hale getirmeyi hedeflediklerini söyledi. Bu düzenlemelerin hem yerli yatırımcıları destekleyeceğini hem de uluslararası sermayenin Türkiye’ye ilgisini artıracağını kaydetti.

"Terörün ekonomik maliyeti en az 2 trilyon dolar"

Enflasyonla mücadelede olumlu sonuçlar alınmaya başlandığını ifade eden Yılmaz, 2024 yılı Mayıs ayında yüzde 75,5 seviyesine çıkan yıllık enflasyonun, 2026 yılı Mayıs ayında yüzde 32,61’e gerilediğini söyledi. Küresel gelişmeler ve savaş ortamının kısa vadede etkili olduğunu belirten Yılmaz, önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüş eğiliminin devam edeceğine inandıklarını dile getirdi.

Konut politikalarına da değinen Yılmaz, toplumun yaklaşık yüzde 28’inin kiracı olduğunu belirterek, 500 bin sosyal konut projesiyle ev sahipliği oranını artırmayı hedeflediklerini söyledi. Konut arzının artmasıyla kira piyasasında daha dengeli bir yapının oluşacağını ifade etti.

"Terörsüz Türkiye" sürecine de vurgu yapan Yılmaz, terörün yalnızca güvenlik açısından değil, ekonomik açıdan da ülkeye büyük zarar verdiğini belirterek, doğrudan ve dolaylı etkiler birlikte değerlendirildiğinde terörün Türkiye’ye maliyetinin en az 2 trilyon dolar olduğunu düşündüklerini söyledi. Yılmaz, kalıcı şekilde terörün sona ermesiyle birlikte kaynakların daha fazla yatırıma, üretime ve kalkınmaya yönlendirileceğini ifade etti.