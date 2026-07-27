Bakan İbrahim Yumaklı, yazılı açıklamayla geçen yıl yoğun ilgi gören 'Baba-Çocuk Kampı' etkinliğinin, bu yıl kapsamı genişletilerek 'Aile Kampı' formatına dönüştürüldüğünü belirtti. Bakan Yumaklı, bu organizasyonla ailelerin korunan alanlarda doğayla iç içe vakit geçirmelerinin ve farklı etkinlikleri birlikte deneyimlemelerinin sağlanacağını vurguladı. Etkinlikle ailelere unutulmaz doğa deneyimi sunulması, çocukların doğayı yaşayarak tanımaları ve sürdürülebilir yaşam konusunda farkındalık kazanmalarının hedeflendiğine işaret eden Bakan Yumaklı, 'Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın doğayı sadece kitaplarda veya ekranlarda değil, bizzat yaşayarak, hissederek tanımasını istiyoruz. Düzenleyeceğimiz bu kapsamlı etkinlikle çocuklarımız sürdürülebilir yaşam konusunda farkındalık kazanırken, aileler de şehir hayatının stresinden uzaklaşarak doğayla iç içe huzurlu bir gün geçirecekler' ifadelerini kullandı.

ÇADIR KONAKLAMALI VEYA GÜNÜBİRLİK KATILIM İMKANI

Bakan Yumaklı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) koordinasyonunda gerçekleştirilecek kampta, katılımcıların tercihlerine göre etkinliklere çadır konaklamalı veya günübirlik olarak katılabileceklerini bildirdi. Kamp süresince alanların uygunluk durumuna göre zengin faaliyetlerin planlandığının altını çizen Bakan Yumaklı, program kapsamında doğa yürüyüşleri, çocuklar için doğa atölyeleri, kuş gözlemi, kamp oyunları, kamp ateşi etkinlikleri, geleneksel çocuk oyunları ve yıldız gözlemi gibi pek çok etkinliğin gerçekleştirileceği bilgisini verdi.

'EN KAPSAMLI ORGANİZASYONLARDAN BİRİ OLACAK'

'Aile Kampı'nın Türkiye'deki korunan alanlarda düzenlenen en kapsamlı aile ve doğa temalı organizasyonlardan biri olacağına dikkat çeken Bakan Yumaklı, başta Ankara'daki Çubuk Karagöl Tabiat Parkı, İstanbul'daki Şamlar Tabiat Parkı, Antalya'daki Termessos Milli Parkı, Bolu'daki Abant Gölü Milli Parkı ve Muğla'daki Marmaris Milli Parkı olmak üzere 81 ilde belirlenen korunan alanlarda kamp etkinliklerinin gerçekleştirileceğini aktardı.

Her il için ayrı kontenjanların belirleneceğini belirten Bakan Yumaklı, başvuru takvimi ve katılım koşullarının ileriki günlerde DKMP Genel Müdürlüğü tarafından kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti. (DHA)