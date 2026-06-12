Sincan Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor” programı farklı mahallelerde vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Programın ilk durağı olan Mevlana Mahallesi’nde Belediye Başkanı Murat Ercan, bölge sakinleriyle bir araya gelerek istek, öneri ve beklentileri dinledi.

Toplantıda konuşan Başkan Ercan, belediye hizmetlerinin şekillenmesinde vatandaşların görüşlerinin önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, katılımcı yönetim anlayışıyla hareket ettiklerini ifade etti.

"Sincan’ı ortak akılla yönetiyoruz"

Program boyunca söz alan mahalle sakinleri, yaşadıkları sorunları ve taleplerini doğrudan Başkan Ercan’a iletme fırsatı buldu. İletilen konuların tek tek not alındığını belirten Ercan, ilgili birimlerin gerekli çalışmaları yapacağını ve çözüm süreçlerinin takipçisi olacaklarını söyledi.

Sincan’ın gelişimini vatandaşlarla birlikte planladıklarını dile getiren Başkan Murat Ercan, “Hemşehrilerimizle aynı sofrada, aynı masada buluşarak mahallelerimizin ihtiyaçlarını birlikte değerlendiriyoruz. Ortak akıl, istişare ve dayanışma kültürüyle Sincan’ı geleceğe taşımayı sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen buluşmanın sonunda mahalle sakinleri, sorun ve önerilerini doğrudan paylaşabilme imkânı sunan programdan duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Ercan’a teşekkür etti. Sincan Belediyesi, “Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor” toplantılarının önümüzdeki dönemde ilçenin farklı mahallelerinde de devam edeceğini bildirdi.