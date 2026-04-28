Katsina Polis Sözcüsü Abubakar Sadiq-Aliyu yaptığı açıklamada, kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişilerin köye saldırı düzenlediğini ve olayda çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu. Yaralıların bölgedeki sağlık merkezlerine sevk edildiği öğrenildi.

Yetkililer, saldırının ardından bölgeye güvenlik güçlerinin yönlendirildiğini ve geniş çaplı bir operasyon başlatıldığını açıkladı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, saldırganların yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Bölgede Güvenlik Sorunu Derinleşiyor

Nijerya’nın kuzeybatı bölgesi, son yıllarda silahlı çetelerin ve kaçırma olaylarının yoğunlaştığı bir alan olarak dikkat çekiyor. Uzmanlar, güvenlik zafiyetlerinin kırsal bölgelerde yaşayan sivilleri daha savunmasız hale getirdiğini belirtiyor.

Yetkililerden Açıklama Bekleniyor

Saldırının arkasındaki gruba ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmazken, yerel halk bölgede güvenlik önlemlerinin artırılmasını talep ediyor.