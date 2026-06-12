İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 23 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılık ifadeleri alındı.
Soruşturma kapsamında 10 şüpheli hakkında tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk kararı verildi.
Tutuklama Talebiyle Sevk Edilen İsimler
Savcılık, Tolga Çam, Ferhan Kaya, Murat Saygı, Enis Ahmet Onat, Emre Tari, Hasan Vatan, Reyhan Küçükyegen, Mehmet Yıldız, Tessy Ramos Correira ve Rafet Eren Yorulmazer hakkında tutuklama talep etti.
Ünlü İsimler Hakkında Adli Kontrol ve Yurt Dışı Yasağı Talebi
Soruşturmada yer alan bazı tanınmış isimler hakkında ise farklı adli kontrol tedbirleri istendi.
Bu kapsamda:
- Ali Efe Bezci hakkında konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol talep edildi.
- Ayşe Hatun Önal, Ahmet Karoğlu, Kerimcan Durmaz, Kenan Doğulu, Beren Saat, Mehmet Cem Karcı, Berdan Mardini, Ozan Doğulu, Yaşar İpek, Enis Arıkan ve Selin Ciğerci hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı uygulanması istendi.
Soruşturma Süreci Devam Ediyor
Sulh ceza hâkimliğinin şüpheliler hakkında vereceği kararın ardından soruşturmanın seyrinin netleşmesi bekleniyor. İstanbul merkezli yürütülen dosyada incelemelerin sürdüğü öğrenildi.