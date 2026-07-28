Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okul işleyişini ilgilendiren birçok başlıkta değişikliğe giderek yeni yönetmelik düzenlemelerini yürürlüğe koydu. Yapılan değişikliklerle güvenlikten devamsızlığa, nakil işlemlerinden veli görüşmelerine kadar birçok konuda yeni uygulamalar hayata geçirilecek.

Güvenlik amacıyla arama yapılabilecek

Yeni düzenlemeye göre okul yönetimleri, güvenliğin sağlanması amacıyla okul binası, pansiyon, sınıf, sıra, masa ve öğrenci dolaplarında arama yapabilecek. Yapılacak tüm aramaların tutanak altına alınması zorunlu olacak.

Veli görüşmeleri randevu sistemiyle

Veli, öğretmen ve okul yönetimi arasında gerçekleştirilecek görüşmeler artık okulun resmi internet sitesi üzerinden oluşturulacak randevu sistemi aracılığıyla planlanacak.

Kayıt ve nakil süreçlerinde yeni uygulama

İlk kayıt işlemleri temmuz ayında e-Okul sistemi üzerinden öğrencilerin adres bilgilerine göre gerçekleştirilecek. Gerek görülmesi halinde adres bilgisinin doğrulanması amacıyla veli veya vasilerden fatura gibi belgeler talep edilebilecek.

Nakil işlemleri ise sınıf atlatma sürecinin tamamlanmasının ardından başlayacak. Ancak afet, sağlık sorunları veya adres değişikliği gibi zorunlu durumlarda süre şartı aranmayacak.

Şehit ve gazi çocukları ile özel koruma kapsamındaki öğrenciler için kontenjan ve adres şartı uygulanmaksızın nakil hakkı tanınacak. Ayrıca kardeşlerin aynı okulda eğitim görebilmesi, çalışan ebeveynin adresine göre nakil yapılabilmesi ve ağır engelli yakını bulunan öğrenciler için de yeni kolaylıklar getirildi.

Seçmeli ders tercihleri erken yapılacak

Ortaokullarda seçmeli ders tercihleri artık ocak ve şubat aylarında alınacak. Belirlenen süre içinde tercih yapmayan öğrencilerin seçmeli dersleri okul yönetimi tarafından belirlenecek.

Devamsızlıkta yeni uygulama

Özürsüz devamsızlığı 5, 10 ve 15 güne ulaşan öğrencilerin velileri kademeli olarak bilgilendirilecek. Özürsüz devamsızlığı 20 gün ve üzerinde olan öğrenciler ise teşekkür veya takdir belgesi almaya hak kazanamayacak.

Gelişim raporu verilecek

Yeni uygulamayla birlikte 5. sınıftan itibaren tüm öğrencilere her dönem sonunda karneyle birlikte akademik, sosyal ve duygusal gelişimlerini değerlendiren gelişim raporu da verilecek.

Dijital kurallara disiplin düzenlemesi

Yönetmelikte bilişim araçlarının kurallara aykırı kullanımı da disiplin hükümleri kapsamına alındı. Ayrıca siyasi sembollerin kullanımı, dijital farkındalık, kişisel mahremiyetin korunması ve teknoloji bağımlılığıyla mücadeleye ilişkin yeni düzenlemeler de yönetmeliğe eklendi.