Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin bir miktar durulması ve enflasyon endişelerinin hafiflemesiyle birlikte güvenli liman talebi azaldı. Bu gelişmelerle spot altın ons başına 4.040 dolar sınırına kadar geri çekildi. Küresel piyasalardaki bu düşüş, içeride dolar kurunun yatay seyriyle birleşince gram ve çeyrek altın fiyatlarında da kayıpları beraberinde getirdi.

İşte serbest piyasada 28 Temmuz 2026 Salı sabahı itibarıyla canlı ve güncel altın satış fiyatları:

28 Temmuz 2026 Güncel Altın Satış Fiyatları

Gram Altın: 6.157,00 TL

6.157,00 TL Ons Altın: 4.046,47 Dolar

Çeyrek Altın: 10.068,00 TL

Yarım Altın: 20.400,53 TL

20.400,53 TL Tam Altın: 40.405,75 TL

Cumhuriyet Altını: 40.986,00 TL

​​​​​​​Piyasalarda Gözler Fed Faiz Kararında

Ekonomi analistleri, altın fiyatlarındaki bu düşüş eğiliminin geçici bir temkin duruşu olabileceğini belirtiyor. Çarşamba akşamı açıklanacak olan Fed faiz kararı ve sonrasında Başkan Powell'ın yapacağı para politikası açıklamaları, altının yılın ikinci yarısındaki kaderini belirleyecek. Yatırımcıların karar anına kadar büyük pozisyonlar almaktan kaçınması, fiyatlardaki dalgalı seyrin bir süre daha devam edebileceğini gösteriyor.