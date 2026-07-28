Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gaziantep merkezli 14 ilde düzenlenen "Narko Kapan Gaziantep Operasyonu"na ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Gürlek, uyuşturucu ticaretine yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon kapsamında çok sayıda şüphelinin hedef alındığını bildirdi.

Bakan Gürlek'in verdiği bilgilere göre, operasyon kapsamında toplam 548 şüpheli tek tek tespit edildi. Yapılan incelemelerde, bu kişilerden 75'inin ceza infaz kurumlarında bulunduğu belirlendi.

Eş zamanlı operasyonlarda 382 şüpheli gözaltına alınırken, 4'ünün yurt dışında firari olduğu tespit edildi. Geriye kalan 91 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise güvenlik güçlerince sürdürüldüğü bildirildi.

Uyuşturucu suç örgütlerine yönelik yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edeceğini vurgulayan Bakan Gürlek, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğünü ifade etti. Operasyona ilişkin adli süreç devam ediyor.